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KDV indirimi devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam açıklayacak

21.06.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı açıklamada, bugün yapılacak olan kabine toplantısından sonra yeni müjde vereceğini belirtti.

KDV indirimi devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada turizm sektöründe ay sonunda bitecek katma değer vergisi (KDV) desteğinin uzatılmasına ilişkin müjdeyi kabine toplantısı sonrasında vereceğini söylemişti. KDV indirimine ilişkin açıklama bu akşam kabine toplantısı sonrasında yapılmasın bekleniyor.

ERDOĞAN: MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" dedi.

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan %8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında %8'den %1'e düşürülmüştü.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi otel fiyatında yüzde 7 indirim yaptı? Hiçbiri. o zaman indirim kimin için yapıldı?
turizmciler 18 den 1 inen KDV den dolayı fiyatlarında asla indirim yapmadılar peki kim kazandı bence devlet kaybetti kazananlar belli

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