KDV indirimi devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada turizm sektöründe ay sonunda bitecek katma değer vergisi (KDV) desteğinin uzatılmasına ilişkin müjdeyi kabine toplantısı sonrasında vereceğini söylemişti. KDV indirimine ilişkin açıklama bu akşam kabine toplantısı sonrasında yapılmasın bekleniyor.

ERDOĞAN: MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" dedi.

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan %8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında %8'den %1'e düşürülmüştü.

Kaynak: Reuters



