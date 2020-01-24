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Kuşadası’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkıyor

TURİZM HABERLERİ  | 24.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ege’nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkacak. 25 milyon TL değer biçilen otel, 12 milyon 500 bin TL’den açık arttırma usulü ile ihaleye çıkacak.

Kuşadası’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkıyor

İcraburada'nın sitesinde yer alan şartnameye göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satılacak. 25 milyon TL değer biçilen otel 12 milyon 500 bin TL’den açık arttırma usulü ile ihaleye çıkacak. 5 Mart 2020 tarihinde saat 11.00’da Kuşadası’nda yapılacak ihaleye şartnamede belirtilen teminat bedelini yatıranlar katılabilecek. 250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel 2015 yılında hizmet vermeye başladı.

Yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, Ege’nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelin 12 milyon 500 bin TL’den satışa çıkacağını belirterek, “5 yıldızlı Suhan Otel toplam 144 oda 250 yatak kapasitesine sahip ve 2015 yılında inşa edilmiş. Açık arttırma ile satılacak olan otelin fiyatının da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şartnameye baktığımızda bilirkişi inceleme raporunda, 5 yıldızlı otelin yeni ve durumunun çok iyi olduğu belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası, Suhan 360 Otel,

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