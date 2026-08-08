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Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13. durağı Malatya’da festival heyecanı başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programının ardından Arslantepe Kazı Alanı’nda tamamlanan yeni çatı projesi hizmete açılırken, Arslantepe Sarayı’ndaki kralın taht odası ve yaşam alanı da ilk kez ziyaretçilerin erişimine sunuldu.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü ile insanlık tarihinin en önemli yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan Malatya, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ağırlıyor.

Arslantepe Karşılama Merkezi’nde gerçekleştirilen festival açılış programına, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mezopotamya ile Anadolu arasındaki stratejik konumuyla tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın, insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarına tanıklık ettiğini söyledi.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 1

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün, ilk şehir-devlet yapılanmalarından biri olarak dünya tarihine Malatya'dan ışık tuttuğunu belirten Alpaslan, "Bu festivalle şehrimizin eşsiz somut ve somut olmayan kültürel mirasını herkesle buluşturmayı, Malatya'yı kültür ve sanat alanında bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Malatya'nın zenginliği yalnızca tarihi eserleriyle sınırlı değildir. Bu toprakların asıl ruhu, kuşaktan kuşağa aktarılan yaşayan kültürel mirasında saklıdır." dedi.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 2

Malatya'nın bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı olduğunu ifade eden Alpaslan, festival boyunca gerçekleştirilecek 149 etkinlikle kentin kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri olacağını vurguladı.
Kentin somut olmayan kültürel miras açısından da büyük bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Alpaslan, "İlimizde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı; demircilikten Arguvan türkülerine, geleneksel ayakkabı yapımından cirit oyununa kadar uzanan çok sayıda kültürel değer bulunuyor. Halk Kültürü Bilgi Belge Merkezimizde kayıtlı 2 bin 120 belge ve 89 tescilli sanatçımız, bu mirası yaşatan en önemli gücümüzdür. Festival kapsamında bu köklü mirası sanatseverlerle buluşturacak çok özel etkinlikler hazırladık." ifadelerini kullandı.
Festivalin gastronomi ayağında da Malatya'nın köklü mutfak kültürünün öne çıkacağını belirten Alpaslan, etten bulgura, yetmişi aşkın köfte çeşidinden kâğıt kebabına uzanan zengin lezzet mirasının 31 farklı Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerle buluşacağını söyledi. Şef Ömür Akkor ev sahipliğinde düzenlenecek atölye ve tadım etkinliklerinin ise Malatya mutfağının özgün hikayesini ziyaretçilere aktaracağını ifade etti.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 3

MALATYA’DA FESTİVAL HEYECANI İKİ ÖNEMLİ AÇILIŞLA TAÇLANDI

Festivalin ilk gün programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından Arslantepe Kazı Alanı’nda gerçekleştirilen yeni çatı projesinin açılışı yapıldı. Arslantepe Höyüğü Ören Yeri’nde ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi amacıyla yeni çatı projesi ve çevre düzenlemesi tamamlanırken, yürüyüş yolu güzergâhları yeniden düzenlendi ve ziyaretçilerin alan içerisindeki ulaşımını kolaylaştıracak yeni yollar oluşturuldu. Gişe ve güvenlik kuleleri yenilenirken, sarayın içerisindeki kazı alanlarının ziyaret ve güvenlik amacıyla korunmasını sağlayacak yeni çatı eklentisinin yapımı da tamamlandı. Bu düzenlemelerle birlikte Arslantepe Sarayı’nda yer alan kralın taht odası ve yaşam alanı da ilk kez ziyaretçilerin erişimine açıldı.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 4

Program, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılan Malatya Arkeoloji Müzesi’nin açılışıyla devam etti.

Toplam 1.350 metrekare kapalı alana sahip müzenin sergi salonları, idari birimleri ve depoları yenilenirken çevre düzenlemesi de tamamlandı. Çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden kurgulanan müzenin alt katında Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile sikke koleksiyonları, üst katında ise Malatya ve Yukarı Fırat Havzası’nda gerçekleştirilen bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarından elde edilen eserler ziyaretçilerle buluşuyor. Akçadağ Arga Höyük buluntuları için özel bir sergileme alanının hazırlandığı müzede, Darende Maşattepe Tümülüsü’nü ziyaretçilere aktaran bir canlandırma alanı da oluşturuldu.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 5

Arslantepe’den Yukarı Fırat Havzası’na uzanan binlerce yıllık kültürel mirası tek çatı altında buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi, yenilenen yüzüyle kentin arkeolojik hafızasını gelecek kuşaklara aktarmaya devam edecek.

AÇILIŞLARIN ARDINDAN FESTİVAL PROGRAMI BAŞLADI

İki önemli açılışla başlayan festivalin ilk gününde, Arslantepe Karşılama Merkezi’ndeki “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi de ziyaretçilerle buluştu. Osmanlı döneminin tarih ve inanç mirasını yansıtan seçkin eserlerin yer aldığı sergi, festival boyunca gezilebilecek.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki “Yaşayan Miras: Malatya” sergisi ise kentin geleneksel sanatlarını günümüzle buluşturacak. Festival kapsamında kısa film gösterimleri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve Etnospor Deneyim Alanı da ziyaretçileri ağırlayacak.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 6

MALATYA MUTFAĞI 31 LEZZET NOKTASINDA KEŞFEDİLECEK

Şehir merkezi ve ilçelere yayılan 31 Lezzet Noktası, Malatya’nın köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Kayısıdan kâğıt kebabına, analı kızlı köfteden kiraz yaprağı sarmasına uzanan yöresel lezzetler festivalin gastronomi rotasında keşfedilecek.

Malatya Kültür Yolu Festivali iki önemli açılışla başladı 7

Ev sahibi şef Ömür Akkor ile konuk şefler Halil Sarıal, Emre Murat, Erşan Yılmaz, Gökhan Ali Çamkerten ve Mevlüt Özkaya; Aylin Öney Tan, Ebru Erke, Müge Akgün ve Gamze Cizreli ile birlikte Lezzet Noktaları’nı ziyaret edecek.

100. YIL KENT PARKI’NDA DOKUZ GÜN KONSER

  1. Yıl Kent Parkı’ndaki ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Simge, Kıraç, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Ceza, Oğuzhan Koç, Sefo ve Ferhat Göçer sahne alacak. Festival, 16 Ağustos’a kadar sergilerden tiyatroya, konserlerden geleneksel sanatlara, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan yüzlerce etkinlikle Malatya’nın dört bir yanında devam edecek.

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Kültür Yolu Festivali
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