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Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

04.03.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yaz için nasıl bir tatil hayal ediyorsunuz? Doğal güzellikler ile çevrili eşsiz bir atmosferde zihnen ve bedenen dinlenmek, masmavi denizin ve sıcacık güneşin tadını çıkarıp eğlenceli aktiviteler ile güne renk katacağınız bir tatil geçirmek isterseniz, bu önerilere bir göz atın!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

MAVİ BAYRAKLI, PIRIL PIRIL BİR PLAj

Marmaris, yeşili ve maviyi buluşturan muhteşem koyları ile deniz tutkunları için yazın vazgeçilmez adreslerinden biri. Özellikle İçmeler Koyu, huzurlu atmosferi ve aktivite olanakları ile tatilden beklediğiniz sakinliği ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Ege Denizi ile Akdeniz’in buluşma noktası olan Marmaris’te, Mavi Bayraklı bir plaj, tatilinizi güzelleştirecek ilk ayrıntılardan biri… Gün boyu pırıl pırıl denizin ve sıcacık güneşin tadını çıkarabilir, göz alıcı manzara eşliğinde keyifle vakit geçirme imkanı bulabilirsiniz.

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DAMAĞINIZDA İZ BIRAKACAK LEZZETLER

Bir yaz tatilinin olmazsa olmazlarından biri deniz ise diğeri de günün her anına eşlik edecek zengin lezzetler olabilir. Sadece eşsiz manzaraları ile değil zengin mutfağı ile de tadına doyamayacağınız bir tatil vadeden Marmaris’te tatil planı yapıyorsanız, tadına doyulmaz lezzetler, farklı damak tatlarına yönelik seçenekler, günün farklı saatlerine tat katacak atıştırmalıklar ve çeşit çeşit içecekler sunan tesisleri tercih edebilirsiniz. Dünya mutfaklarına merakınız varsa a la carte restoranları da seçim yapma kriterlerinize ekleyebilirsiniz. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin yanı sıra İtalyan mutfağı gibi dünya mutfaklarından en sevilen lezzetlerin ve tabii ki taptaze deniz ürünlerin eşlik edeceği bir tatili kim istemez?

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EĞLENCELİ AKTİVİTELER VE DİNLENDİRİCİ BİR SPA DENEYİMİ

Marmaris sadece doğa ile buluşacağınız değil aynı zamanda eğlenceyi de dilediğiniz ölçüde bulabileceğiniz bir tatil adresi… Plaj ve havuzlar dışında özel temalar ile hazırlanan gece şovları, plaj partileri ile her an bir eğlenceye ortak olabilirsiniz. Kano, su bisikleti, rüzgar sörfü, tenis, futbol ve basketbol, boccia, mini golf gibi eğlence olanakları da tatilinizin her anına renk katacak aktivite olanaklarından sadece birkaçı… Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de renkli aktiviteler sunan çocuk kulüpleri, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı, çocuk büfesi gibi olanaklar sunan bir tesiste tatilinizi planlayarak aile boyu güzel bir tatil geçirmek de mümkün! Eğlenceye ara verip zihnen ve bedenen dinlenmek isterseniz, SPA hizmetlerini de es geçmeyin. Marmaris tatilinizde; sauna, buhar odaları, uzman terapistler eşliğinde masaj uygulamaları ve terapiler, geleneksel hamam keyfi gibi hizmetler ile kendinizi şımartmak için özel bir zaman yaratabilirsiniz.

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TATİLİ AVANTAJLI KILACAK FIRSATLAR

Bir yanda masmavi denize diğer yanda yemyeşil bir manzaraya sahip Marmaris’te, hem manzaraların tadına varacağınız hem de konforlu bir tatil geçireceğiniz farklı konaklama seçenekleri bulmak mümkün! Eğer ile boyu bir tatil planlıyorsanız, aile odaları olan bir tesis tercih ederek konaklamanızı olabildiğince konforlu hale getirebilirsiniz. Tatil yapacağınız tarih aralığında sunulan özel kampanyalara da göz atmanızda fayda var! 0-12 yaş grubu çocuklar için ücretsiz konaklama fırsatı gibi seçeneklerle aile tatilinizi avantajlı bir hale getirebilirsiniz.

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ROMANTİK HİZMETLER

Marmaris, büyüleyici manzaraları ile romantik tatiller için de eşsiz bir adres. Eğer balayı tatilinizi Marmaris’te yapmaya karar verdiyseniz, atmosferin romantik etkisini daha da artıracak özel hizmetlerden yana bir tercih yapabilirsiniz. Özel oda süslemesi, odaya özel ikramlar, bir akşam ücretsiz a la carte restoran rezervasyonu, SPA uygulamalarında cazip indirimler gibi çiftelere özel sunulan birçok hizmet ile hayalinizdeki gibi bir tatili geçirebilirsiniz.

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2022 yazında tüm bu detayların ve daha fazlasının eşlik edeceği bir tatil için Grand Yazıcı Club Marmaris sizi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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