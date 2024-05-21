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Meşhur tatil bölgesinde şezlong ve şemsiye artık bedava! 10 yıllık anlaşma imzalandı

21.05.2024 14:48
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Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle bakım ve işletme yetkisi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Bundan sonra halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağı bildirildi.

Meşhur tatil bölgesinde şezlong ve şemsiye artık bedava! 10 yıllık anlaşma imzalandı

Kuşadası plajları yapılan yeni bir protokolle 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Protokolün imzalanmasının ardından konu ile ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun yeniden Kuşadası Belediyesi’ne devredilmesinin kent turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Ömer Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız." dedi.

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ŞEMSİYE VE ŞEZLONG ÜCRETSİZ

Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını dile getiren Günel, "Hemşehrilerimize ve konuklarımıza ise birbirinden güzel plajlarımızın tadını çıkarmak kalacak. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımızın plajlarımızdan en verimli ve keyifli şekilde yararlanması için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Kuşadası Belediyesi’ne devredilen plajlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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plaj
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