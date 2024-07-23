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Ne Bodrum ne Akçay! Tatile gidemeyenin imdadına 'akraba' yetişti

23.07.2024 10:57
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Bodrum'daki fiyat tartışmaları sürerken TÜİK'in açıkladığı veri dikkat çekti. Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon lirayı aşarken seyahat başına ortalama 4 bin 593 lira harcama gerçekleştirildi.

Ne Bodrum ne Akçay! Tatile gidemeyenin imdadına 'akraba' yetişti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

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SEYAHATE ÇIKANLAR, 45 MİLYAR 262 MİLYON TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

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Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3'lük artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm tatil
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