Orta Doğu'daki gerilime rağmen planlarından vazgeçmiyorlar: En popüler destinasyon Türkiye

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Alman tatilcilerin seyahat planlarından vazgeçmek yerine Türkiye gibi güvenli ve fiyat-performans dengesi yüksek bölgelere yöneldiğini bildirdi. DRV verilerine göre mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu.

Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman turistlerin tercihi Türkiye ve güvenli bölgeler! AA muhabirinin sorularını yanıtlayan DRV yetkilileri, Orta Doğu'da artan gerilimin turizm üzerindeki etkilerini bir analizle değerlendirdi.

Yapılan analizde, jeopolitik çatışmalar kısa vadeli durgunluk oluştursa da sektörün dirençli yapısını koruduğu ve Almanların seyahat arzusunun uzun vadede değişmediği vurgulandı.

Çatışmaların küresel petrol piyasalarına yansımasıyla artan uçak yakıtı maliyetlerinin bilet fiyatlarına etkisi; talep yoğunluğu, uçuş kapasiteleri ve hava yolu şirketlerinin uzun vadeli yakıt koruma anlaşmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirtildi. Birçok güzergahtaki yoğun rekabetin, fiyatlar üzerinde dengeleyici bir unsur olduğu da kaydedildi.

TÜRKİYE 2026 YAZ SEZONUNDA İLK SIRADA

Analizde, genel durumun nasıl gelişeceğinin Orta Doğu'daki çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Bölgenin sahip olduğu kritik aktarma merkezleriyle özellikle Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda uçuş bağlantıları açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, mevcut tablonun yaz veya sonbahar aylarında nasıl bir seyir izleyeceğine dair henüz net bir tahmin yürütmenin mümkün olmamasına rağmen Türkiye'nin konumun öne çıktığının altı çizildi.

DRV verilerine göre, mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu. Türkiye'yi İspanya ve Yunanistan takip ediyor.

Alman tatilcilerin yaz ve sonbahar planlarını geçen yıllara oranla çok daha erken yaptığı kaydedilirken, Türkiye'nin sunduğu güçlü fiyat-performans dengesiyle 2026 yazında da ilk üçteki yerini koruması bekleniyor.

GÜVENLİK ARAYIŞI PAKET TURLARA TALEBİ ARTIRDI

DRV yetkilileri Almanların özellikle belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde tatil planlamalarında güvenilirlik ve emniyete odaklandığını vurguladı. DRV verilerine göre; profesyonel kriz yönetimi ve finansal güvence sunan uçuşlu paket turların cirosunda yüzde 14, misafir sayısında ise geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşandı.

"TURİZM DİRENÇLİ BİR SEKTÖR"

Orta Doğu'daki durumun değişkenliğini koruduğunu belirten DRV Başkanı Albin Loidl, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmiş krizler turizmin son derece dirençli bir sektör olduğunu kanıtladı. İstikrar sağlandığı anda insanların seyahat arzusu hızla geri dönüyor. Jeopolitik çatışmalar turizmi kısa vadede yavaşlatabilir ancak Almanların seyahat tutkusunu uzun vadede değiştiremez. Turistler seyahatten vazgeçmek yerine alternatif rotalara yöneliyor. Güvenlik her zaman önceliktir, buna rağmen turizm krizlerden sonra her zaman kendi yolunu bulur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

