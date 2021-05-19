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Otelden 5 yıldızlı vurgun! 20 bin TL ödeme yaptı, başına gelmeyen kalmadı

19.05.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir aile internetten haftalığı yaklaşık 20 bin TL’ye otel rezervasyonu yaptırdı. Aile tatil için gittikleri otelin 5 yıldızlı değil bir yıldızlı bile olmadığını ancak kapıya geldiğinde öğrenebildi. Yıldız ailesine 5 yıldızlı vurgunun detayları CNN TÜRK’ten Ceylan Sever’in özel haberinde.

Avukat Selçuk Yıldız eşi ve iki çocuğuyla birlikte tatil yapmak istedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında internette bulduğu Alanya’daki sözde 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptı fakat oraya gittiğinde otelin o vasıflarda olmadığını gördü.

Avukat Yıldız, "Otel tabelalarında girişte yıldız yok ama tüm internet arama motorlarında ve otelle ilgili yaptığımız yazışmalarda kendileri 5 yıldızlı olduğunu söylediler biz de buna güvenerek gittik" açıklamasında bulundu.

PARA İADESİ YAPMADILAR

Selçuk Yıldız parasının iade edilmesini talep etti, kabul görmeyince savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Gerçek de o zaman ortaya çıktı. 5 yıldızlı olduğu iddia edilen otelin aslında hiç yıldızı yoktu.

İLK ŞOKU TRANSFER ARACINDA YAŞADILAR

Yıldız ailesi ilk şoku, ilk gün transfer aracında yaşadı. İddiaya göre araç çok eski ve pisti. 20 bin liralık lüksten eser yoktu. İkinci şokuysa odalarına gittiklerinde yaşadılar. Aynı hijyen şoku oda da devam ediyordu: Hiçbir hijyen şartına ve pandemi kurallarına riayet edilmediğini gördük. Dolayısıyla biz ücretimizin iadesini istedik. Ücret iadesi yapmayacaklarını söylediler.

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3 YILDIZI VARMIŞ ONU DA KAYBETMİŞ

Oteli terk eden Yıldız ailesi önce Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Ardından da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma aşamasında Kültür Bakanlığı’ndan gelen yazıda otelin 5 yıldızlı olmadığı belirtildi. Eskiden üç yıldızlı olan otel şikayetler üzerine o yıldızlarını da kaybetmişti. Otel sahibi hakkında Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıla kadar hapis ve maddi para cezası istemiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya
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