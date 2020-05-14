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Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü

TURİZM HABERLERİ  | 14.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi çalışmalar hızlandı. Koranavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak kullanım alanları metre ile ölçülerek sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı. Sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermeye hazırlanan otellerde, personele de eğitimler verilmeye başlandı. Geçmiş yıllardan farklı olarak restoranlardaki masa aralıkları 2 metre 10 santim olarak belirlenirken, açık büfe sisteminde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeler ise metreyle ölçülerek ayarlandı. Otellerdeki doluluk oranına göre tatilciler, yemeklerini gruplar halinde yiyecek. Yeni sezonda tatilcilerin, havuz veya deniz kenarında kullandıkları şezlonglar da sosyal mesafeye göre konumlanacak. Otellerde konaklayacak olan turistlerin sık sık ateşleri de ölçülerek koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Otellerin hemen her noktasında el dezenfektanları da hazır bulunacak. Ayrıca otel çalışanları da maske ve eldivenleriyle hizmet verecek. Oteller ULV cihazları ile sık sık dezenfekte edilecek.

'BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

Bodrum'da bulunan bir otelde satın alma müdürü olarak görev yapan Umut Türkeş (40), yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını söyledi. Türkeş, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasının ardından biz de hazırlıklarımıza ara vermeden başladık. 2020 yılında beklentimiz çok yüksekti, ancak senenin ilk 5 ayını saymıyoruz. O yüzden yaz sezonundan umudumuz oldukça fazla. Ancak koronavirüs nedeniyle geçmiş yıllara oranla değişikliklere gideceğiz. Otelimizdeki kullanım alanlarını sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenledik. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Tabi ki bu süreçte tüm personelimizi eğitimlerden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ TURİSTLERİN TERCİHİ BODRUM OLACAK'

Bodrum'un yerli turistlerin tercihi olacağını belirten Türkeş, "Sezonda yüzde 50 ila 60 oranında doluluk bekliyoruz. Yarı kapasiteye hizmet vereceğiz. Birçok ülkeyle hava sahamızın kapalı olması sebebiyle Bodrum'da yerli turizmin daha canlı olacağını düşünüyorum. Tabi şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve hayatın normale dönmesiyle birlikte vatandaşlarımızın tercihi yine Ege sahilleri olacaktır. Umudumuz oldukça yüksek ve yaz aylarının turizm adına iyi geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TATİLCİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl tatile gitme konusunda çekinceleri olan vatandaşlara da seslenen Türkeş, "Tatil konusunda tedirginlik yaşayanların içleri rahat olsun. Odalarımızda tek kullanımlı ürünler olacak. Müşteriler otele girdiği andan itibaren kontroller başlayacak. Sağlık için gereken her şeyi fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bir müşterimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" dedi.

KAYNAK:DHA

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