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Pegasus'tan yangın bölgelerine olan uçuşlarla ilgili karar

30.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere varışlı, bu illerden kalkışlı ve aktarmalı uçuşu olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

Pegasus'tan yangın bölgelerine olan uçuşlarla ilgili karar

Pegasus Hava Yolları, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere varışlı, bu illerden kalkışlı ve aktarmalı uçuşu olan yolcularına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat edecek misafirlerimiz için cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.

Değişiklik ve iade hakkından yararlanabilmek için biletlerin 29 Temmuz ve öncesinde satın alınmış olması ve seyahat tarihinin 29 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında olması gerekiyor.

Detaylı bilgiye www.flypgs.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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