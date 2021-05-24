Ruslar esnafa ve ev sahiplerine can suyu oldu

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaatı bölgeyi hareketlendirdi. Turizm merkezi Taşucu bölgede yapımı devam eden projede çalışanları nedeniyle adeta Rusya’nın bir ilçesi gibi oldu.

Taşucu’nun kış aylarında ancak 10 bini bulan nüfusu 20 bini geçerken, gayrimenkul satış ve kira fiyatları tavan yaptı. İlçede gözle görülür inşaat yapımında artış kaydedilirken, bazı ünlü markalar Taşucu’na mağaza açması dikkat çekti.

"700 DOLAR KİRA PARASI VERİYORUZ"

Türkiye’yi çok sevdiğini belirten İgor Perfülev, “Türkiye çok güzel bir ülke, Türk insanı çok iyi. Çok beğeniyoruz. Çok sıcak insanları var. Her şey güzel, meyve sebze çok uygun fiyata satılıyor. Havası denizi güzel. Burada yiyecek ve içecek ucuz. Ev kiraları bize göre pahalı değil. Ancak yerel halka göre pahalı olabilir. Ev kiraları bizim için normal. 700 dolar kira parası veriyoruz” dedi.

Taşucu’nda esnaflık yapan Müjdat Kadıoğlu, “Taşucu bölgesinde oturuyorum. Esnafım. Oturduğum ev sahibi kiralar yüksek olunca Ruslar geldi diye Rus vatandaşlara daha yüksek fiyatlara vermek için bizi çıkartıyorlar. Biz evden çıkınca ev bulamıyoruz. Eşyalı ve eşyasız evler çok pahalı” diye konuştu.