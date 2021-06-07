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Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor! Bakanlıktan tarih açıklaması

07.06.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak." dedi

Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kalkıyor! Bakanlıktan tarih açıklaması

Alpaslan, Rusya'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını 21 Haziran'a kadar sürdüreceğini hatırlattı.

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.

"ULUSLARARASI UÇUŞLARIN AÇILMASIYLA HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK"

Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak. Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım. İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz."

Aşılamanın hızla devam ettiğine, bu sürede gerek sektör çalışanlarının gerek vatandaşların belirli bir düzeyde aşılanmış olacağına değinen Alpaslan, yeni tip koronavirüsün gündemin arka sıralarına düşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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BAKAN ERSOY DA DUYURMUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ile uçuşlar hakkında, "Tatil bölgelerindeki güvenli turizm sertifikası beklentinin de üzerinde iyi sonuçlar veriyor. En kısa sürede de tekrar uçuşları karşılıklı olarak yaygın bir şekilde başlatırız diye düşünüyorum" demiş, "İlk hedefimiz 10 binin altına düşmesiydi, 2 gündür 10 binin altında seyrediyor. İnşallah bizim hedefimiz, vaka sayılarının 1 Haziran’a kadar, 5 binin altına düşmesi. Bu hedefe Türkiye iyi bir şekilde gidiyor. Sevindirici bir haber daha var. Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi destinasyonlarda vaka sayıları çok daha aşağıda. Türkiye ortalamasının yüzde 50 daha aşağısında gerçekleşiyor güney kentlerinde. Bu da turistik bölgeler açısından sevindirici, ne kadar güvenli olduğunu gösteren sonuçlar." açıklamasında bulunmuştu.

Yaz sezonuna yaklaşılırken, Türkiye’de hazırlıklar başladı. Koronavirüs pandemisi altında gerçekleşecek olan turizm sezonunda Türkiye’de sektör çalışanları öncelikli olarak aşılanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıkladığı verilere göre, turizm çalışanlarının 3'te 2'si aşılanmış durumda.

Türkiye, Kovid-19 pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor. Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların Haziran’da açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya’dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Rusya Türkiye
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Ne kadar acı bi durum aslında,bitane Rus gelip bizi burda denetlicek,sağlıklımıyız aşımızı olmuşmuyuz 7 cihana nam salmış türklerin düştüğü duruma bakın son 15_20 yılda geldiğimiz nokta budur işte,şu haber söyleyecek o kadar çok şey varki aslında kitap yazılır ama özetlemek gerekirse içler acısı halimiz ve zorla güldürülmeye çalışılıyoruz,nerdeyse yalvarıcaz turistlere gelin bize döviz getirin yoksa açlıktan ölücez,saraylar,uçaklar,yazlık saraylar,lebaleb kongreler olmasaydı gayet iyi atlatırdık bu olayı,sadece itibardan biraz tasarruf edicekti başımızda ki o kadar,kimseye böyle yalvarmazdık..
rus dedigin aç barbar beskurusu olmayan turkiyeye antalya kapadokyaya çadiriyla gelen bir kismi pansiyonda kalan doner kuyruguna giren restoranta yaklasmayan kisiler bunlar ne duruma geldik
@olumsuz_vaka o eskidendi ekonomileri bizden iyi artık yakında biz bavul ticaretine başlayacağız.. zamanında onlar düşmüştü şimdi biz düştük. TL PUL OLDU
laf olsun torba dolsun, kaçıncı heyet bu ? rusya da vaka daha fazla , adamlar bizim ile eğleniyor, izlenilen yanlış dış politikanın sonucları bunlar. biraz şeffaf okun ve gerçekleri söyleyin.
Bekliyoruz özlemişlerdir.
@murat_bucukcu_2019 ivan seni özlemiştir..

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