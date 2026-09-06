Şanlıurfa'nın kültürü Bakü'de gönülleri buluşturdu

Şanlıurfa Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen resmî açılış ve konser programına; Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Adıyaman’ın Samsat ilçesi Belediye Başkanı Halil Fırat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Oruç, Ömer Faruk Aksoy, Dilan Doğan, Mehmet Özyavuz ve Ali Samar, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesinde protokol üyeleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanıtım stantlarını ve fotoğraf sergisini gezerek kentteki tarihi, kültürel ve gastronomik değerler hakkında bilgi aldı.

GÜLPINAR: “İNŞALLAH BİZLER DE TANIŞ OLMAYA, GÖNÜLLERİMİZİ BULUŞTURMAYA GELDİK”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yunus Emre’nin, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.” sözünü hatırlatarak, Şanlıurfa Tanıtım Günleri’nin iki kardeş ülkenin halklarını birbirine daha da yakınlaştırmasını temenni etti.

Başkan Gülpınar, Bakü’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının şehirler arasındaki kültürel ilişkilerle daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“İnşallah bizler de burada tanış olmaya, gönül gönüle olmaya ve sizleri Şanlıurfa’mıza davet etmeye geldik.” diyen Gülpınar, gerçekleştirilen organizasyonun iki ülke halklarının kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa ile Bakü arasında kültürel anlamda güçlü benzerlikler bulunduğuna dikkat çeken Gülpınar, şöyle konuştu:

“Gerçekten muhteşem bir organizasyon oldu. Şanlıurfa Kültür Günleri adı altında Azerbaycan ve Türkiye’nin, iki kardeş ve dost ülkenin halklarının bir kez daha kaynaşmasına vesile olacak güzel bir program gerçekleştirdik. Özellikle Urfa kültürüne en yakın kültürlerden biri olarak gördüğümüz Bakü’nün kültürünü burada yakından gözlemlemek, bizi bu programı gerçekleştirmeye teşvik etti. Açıkçası bunda da ne kadar haklı olduğumuzu, yanılmadığımızı bir kez daha gördük.”

“BU İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Etkinliklerin kalıcı hale gelmesini istediklerini vurgulayan Gülpınar, iki şehir arasındaki ilişkilerin yalnızca kültür ve sanatla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

“Temennimiz, bu faaliyetlerin ve çalışmaların kalıcı hale gelmesi. İki halk ve özellikle iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaşarak artması için bizler gayret ve çaba sarf edeceğiz.” ifadelerini kullanan Gülpınar, ekonomik, turizm ve eğitim alanlarında da yeni iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa ile Bakü arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması konusunda da girişimlerde bulunacaklarını belirterek, bunun iki şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

“AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ ŞANLIURFA’DA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Azerbaycan’dan bir heyeti ve vatandaşları Şanlıurfa’da ağırlamak istediklerini belirten Gülpınar, özellikle turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak, “Azerbaycan’dan bir heyeti de Şanlıurfa’da ağırlamayı arzu ediyoruz. Havaların da güzelleştiği bir dönemde, Azerbaycanlı kardeşlerimizi Şanlıurfa’ya davet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’nın artık dünya çapında tanınan önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Gülpınar, kentin sahip olduğu tarihi mirasa dikkat çekti.

“Şanlıurfa artık gerçekten dünyaya mal olmuş bir şehir haline geldi. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırdığımız Göbeklitepe’ye, Karahantepe’ye ve çok önemli tarihi değerlere ev sahipliği yapan; üç semavi din tarafından da kutsal kabul edilen bir şehirden bahsediyoruz.” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZDE, YEMEKLERİMİZDE VE MUSİKİMİZDE ORTAK DEĞERLERİMİZ VAR”

Şanlıurfa ile Azerbaycan arasındaki ortak kültürel değerlere de değinen Gülpınar, iki toplum arasındaki benzerliklerin dilde dahi görülebildiğini söyledi.

Gülpınar, “Özellikle Azerbaycan’dan çok sayıda turistin Şanlıurfa’ya gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü kültürümüzle, yemeklerimizle, misafirperverliğimizle, musikimizle birçok ortak değerimiz var.” diye konuştu.

İki toplumun dilindeki benzerliklere de dikkat çeken Gülpınar, “Dilimizi incelediğimizde dahi ortaklığımızı ve yakınlığımızı çok net bir şekilde görüyoruz. Azerbaycan’da kullanılan birçok kelimenin Urfa’da da hâlâ yaşatıldığını, gelecek nesillere aktarıldığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“12 BİN YILLIK BİR GEÇMİŞTEN SÖZ EDİYORUZ”

Şanlıurfa’nın yalnızca müziği ve gastronomisiyle değil, sahip olduğu manevi ve tarihi mirasla da öne çıktığını belirten Başkan Gülpınar, kentin Hz. İbrahim, Hz. Eyyub ve Hz. Şuayb’ın izlerini taşıdığını söyledi.

“Şanlıurfa sadece müziğiyle, mutfağıyla ve gastronomisiyle bilinen bir şehir değil. Aynı zamanda Hz. İbrahim’in misafirperverliğinin, Hz. Eyyub’un sabrının, Hz. Şuayb’ın izlerinin yaşadığı bir şehir.” diyen Gülpınar, Şanlıurfa’nın insanlık tarihindeki önemine vurgu yaptı.

Gülpınar, “Tarihi açıdan baktığımızda ise bizlere 12 bin yıllık bir geçmişten söz etme imkânı sağlayan bir şehirden bahsediyoruz. Böyle bir şehrin belediye başkanı olarak burada sizlere hitap etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.” dedi.

“İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü siyasi iradenin şehirler arasındaki ilişkilere de yansıtılması gerektiğini ifade eden Gülpınar, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından tesis edilen kardeşlik ve dostluğun yerel düzeyde de güçlendirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Gülpınar, iki şehir arasında iş dünyası, gençler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da yeni çalışmalar yapılacağını belirtti.

“İki Cumhurbaşkanımızın, çok saygıdeğer Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tesis ettiği bu güzel dostluğu daha da pekiştirmek adına, zaten kardeş olan iki halkın ilişkilerini daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, benzer kültürlere sahip iki şehri nasıl daha iyi temsil edebiliriz düşüncesiyle bir plan ve proje üzerine çalıştık.” ifadelerini kullandı.

YEE Başkan Yardımcısı Yıldız da YEE'nin dünya genelinde Türk kültürünü, tarihini, dilini ve sanatını tanıtma misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kültürel bağlara işaret eden Yıldız, Bakü'nün Türk dünyasının sanat ve kültür hayatında "parlayan bir inci" niteliğinde olduğunu söyledi.

Azerbaycan'daki faaliyetlerin diğer ülkelerdeki faaliyetlere kıyasla çok daha güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükseldiğini belirten Yıldız, Enstitünün temel amacının yalnızca Türkiye'ye ait değerleri değil, tüm Türk dünyasının ortak mirasını küresel ölçekte tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Samsat Belediye Başkanı Fırat, deprem felaketinde yardımlarını esirgemeyen Azerbaycan heyetine teşekkür etti.

Samsat'ın tarihi ve manevi değerlerine değinen Fırat, Bakü'den gelecek misafirleri ilçelerinde ağırlamaktan onur duyacaklarını belirtti.

TÜİB Başkanı Büyükfırat da Şanlıurfa ile Bakü'nün Hz. Ömer döneminden bu yana uzanan ortak bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de Azerbaycan Türkçesinin ve kültürünün en yoğun şekilde yaşatıldığı yerin Şanlıurfa olduğunu vurgulayan Büyükfırat, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Şeddadiler döneminden kalan ortak değerlere, edebiyata ve müzik geleneğine dikkati çekti.

Büyükfırat, etkinliğin iki şehir arasındaki gönül bağını ve kardeşliği daha da güçlendireceğini ifade ederek, iki kent arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması temennisinde bulundu.

URFA LEZZETLERİ VE KÜLTÜRÜ BAKÜ’DE TANITILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanıtım stantlarında kentin yöresel ürünleri ve el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.