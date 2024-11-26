FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. SON DAKİKA | Yeni turizm destek paketi geliyor! 'Kredi' detayını Bakan Şimşek duyurdu: "Çalışmalara başladık"

SON DAKİKA | Yeni turizm destek paketi geliyor! 'Kredi' detayını Bakan Şimşek duyurdu: "Çalışmalara başladık"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 13:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm destek paketi hazırlığında olduklarını duyurdu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada söz konusu destek paketinde başta krediler olmak üzere turizm sektörü için önemli düzenlemeler olacağını söyledi. Şimşek "Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.

SON DAKİKA | Yeni turizm destek paketi geliyor! 'Kredi' detayını Bakan Şimşek duyurdu: "Çalışmalara başladık"

Son dakika: Yeni turizm destek paketi geliyor... Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen TIF 2024 Forumu'nda konuşan Bakan Şimşek, turizm sektörüne yönelik yeni bir destek paketini duyurdu.

DESTEK PAKETİNDE KREDİ DETAYI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

SIMSEKK

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.

Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması! Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Turizm kredi destek paketi
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli’nin ‘İmralı ile görüşsünler’ çağrısına DEM Parti'den yanıt

Bahçeli’nin ‘İmralı ile görüşsünler’ çağrısına DEM Parti'den yanıt

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Bahçeli'den İmamoğlu göndermeli '42 davar' yanıtı

Bahçeli'den İmamoğlu göndermeli '42 davar' yanıtı

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Emeklilik sistemi için yeni bir talep!

Emeklilik sistemi için yeni bir talep!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.