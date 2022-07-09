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Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

09.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yaz şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşmak ve deniz kıyısında konforlu bir tatile çıkmak harika olmaz mı? Didim’in eşsiz manzaralar sunan masmavi denizi ve sevilen plajları, huzur dolu bir tatil için kucak açıyor… Didim tatili için bazı önerilerimiz var!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

DENİZ, KUM, GÜNEŞ ÜÇLÜSÜ OLMAZSA OLMAZ!

Aydın denince akıllara ilk gelen Didim oluyor… Didim tatili deyince de Altınkum Plajı tabii ki! Mavi Bayrak sahibi bu plaj turkuaz denizi ve altın sarısı kumları ile huzur veren manzaralar sunuyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bu plajı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ruhunuzu dinlendirmek için çevredeki diğer Didim plajlarına uğrayabilirsiniz.

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Daha çok kendinize ait bir alanda olmak ve yılın yorgunluğundan arınacağınız bir tatilin tadını çıkarmak istiyorsanız, denize sıfır Didim otelleri arasında size uygun seçeneklerin olduğunu da hatırlatmak isteriz. Deniz kıyısındaki pavilyonlardan birinde, anın tadını çıkardığınızı hayal edin, muhteşem değil mi?

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RAHATINIZI EN AZ SİZİN KADAR DÜŞÜNEN BİR YER…

Denize sıfır konumda olmak, ferah bir bahçe, yüzme havuzu, konforlu odalar, lezzetli yemekler, hoş bir atmosfer… Tüm bunlar bir arada olduğunda, tatilinizin nasıl daha da keyifli hale geldiğini göreceksiniz. Didim tatilinizi planlarken kalacağınız yerin hem şık ve modern hem de huzurlu bir ortama sahip olmasına özen gösterin. Aile odaları, süit odalar, deniz manzaralı odalar gibi seçenekler sunan tesislerde ihtiyaçlarınıza uygun yeri bulabilir, tatilinizin tadını keyifle çıkarabilirsiniz.

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TATİLİNİZE LEZZET KATACAK RESTORANLAR!

Didim’de tatil günlerinizi birbirinden güzel lezzetlerle taçlandırmak istemez misiniz? Güne enfes bir kahvaltı ile başlamak, gün boyunca deniz kıyısında ya da havuz başında çeşitli atıştırmalıkların ve serinletici içeceklerin tadına bakmak, öğle ve akşam yemeklerinde açık büfede sunulan yemekleri denemek oldukça keyifli olabilir. Bir de gurme lezzetler sunan a la carte restoranlar var tabii… Deniz ürünleri ya da İtalyan yemekleri denemek ve keyifli bir akşam geçirmek tatilinizin unutulmaz anlarından olabilir. Ultra Her Şey Dahil Didim otellerinden birinde bu beklentilerinizi karşılamanız mümkün.

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YAZIN ADRESİ DUJA DİDİM!

Altınkum’da, kendine özel bir koyda yer alan Duja Didim, üç tarafı denizle çevrili konumu ve 550 m uzunluğundaki Mavi Bayraklı kum plajı ile dikkat çekiyor. Doğa ile iç içe olma imkanı sunan tesiste, huzur ve konfor başrolde. Tesisin şık odalarında ihtiyaçlarınıza yönelik tüm imkanları bulabilirsiniz. Tesisin ana restoranında ve a la carte restoranlarında sunulan, birbirinden güzel lezzetleri mutlaka denemelisiniz. Ayrıca burası çocuklarla tatil yapmak için de harika bir adres. Çocuklara özel havuz, mini kulüp ve oyun alanı tatile renk katıyor.

Hemen gelin ETS’ye, Didim otelleri arasında yer alan Duja Didim’de yerinizi ayırtın ve her anı dopdolu geçecek unutulmaz bir tatil için hazırlanmaya başlayın!

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