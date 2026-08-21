Tatilde hesaplar şaştı! Erken rezervasyon yapan daha fazla ödedi

2026 yaz sezonunda turizm sektöründe alışılmış rezervasyon dengesi değişti. Otellerde dolulukların beklenen seviyeye ulaşmaması, özellikle ağustos ve eylül aylarında fiyatların aşağı çekilmesine neden oldu. Bazı tesislerde uygulanan son dakika tarifeleri, sezon başında yapılan erken rezervasyonların da altına geriledi.

Normal şartlarda tatilini aylar öncesinden planlayan tüketicinin daha avantajlı fiyat yakalaması beklenirken, bu sezon bazı otellerde bunun tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Sezon başında yüksek doluluk beklentisiyle satışa çıkan tesisler, yeterli rezervasyona ulaşamayınca ilerleyen haftalarda boş odalarını daha düşük fiyatlarla satışa sunmaya başladı.

DOLULUKLAR SON YILLARIN GERİSİNDE KALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri de sektördeki hareketliliğin beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Türkiye genelindeki otel doluluk oranı mayıs ayında son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayında doluluk yüzde 52,23’e yükselse de bu oran son yılların en zayıf haziran performanslarından biri oldu.

Sektör temsilcileri temmuz ayında doluluklarda kısmi bir toparlanma beklerken, ağustos ve eylül aylarında ise tesislerin arzu edilen seviyelere ulaşamayabileceğine dikkat çekti. Yerli turist talebindeki yavaşlama ve yabancı ziyaretçilerden beklenen hareketliliğin tam olarak gerçekleşmemesi, otellerin doluluk hedeflerini zorlaştırdı.

ERKEN REZERVASYONDA HESAPLAR TUTMADI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, normal piyasa koşullarında erken rezervasyon dönemindeki fiyatların sezon yaklaştıkça yükselmesi bekleniyor. Ancak 2026 sezonunda bazı tesislerde fiyat hareketi ters yönde gerçekleşti.

Ocak, şubat ve mart aylarında tatilini satın alan bazı tüketiciler, aynı otelde daha ileri tarihlerde rezervasyon yapan müşterilerden daha yüksek ücret ödemiş oldu. Bazı tesislerde ise sezon başında satılan paketlerin fiyatı, son dakika kampanyalarıyla erken rezervasyon dönemindeki seviyelerin dahi altına çekildi.

YÜKSEK MALİYETLER TALEBİ BASKILADI

Sektör temsilcileri, fiyatlardaki geri çekilmenin temel nedenlerinden biri olarak tatil maliyetlerindeki yükselişi gösteriyor. Konaklama, ulaşım ve yeme-içme giderlerindeki artış, birçok ailenin tatil planını ertelemesine veya daha kısa süreli tatil yapmasına yol açtı.

Yerli turistteki bu talep kaybına yabancı turist sayısındaki beklentilerin altında kalan hareketlilik de eklenince, özellikle bazı kıyı bölgelerinde boş oda sayısı arttı. Dolulukların düşmesiyle birlikte işletmeler de fiyat politikalarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.

BOŞ ODA YERİNE SON DAKİKA İNDİRİMİ

Otel işletmeleri açısından satılmayan her oda, sonradan telafi edilmesi mümkün olmayan bir gelir kaybı oluşturuyor. Bu nedenle doluluk oranı düşük kalan tesisler, sezonun son bölümünde fiyatları aşağı çekerek son dakika rezervasyonlarıyla odalarını doldurmaya yöneldi.

Seyahat platformlarında da bu stratejinin örnekleri görülmeye başladı. Bazı seçili tesislerde yüzde 40, 50 ve 60’a kadar çıkan son dakika kampanyaları uygulanırken, kimi otellerde fiyatlar erken rezervasyon döneminde belirlenen rakamların bile altına indi. Böylece aynı otelde birkaç hafta arayla yapılan rezervasyonlar arasında ciddi fiyat farklılıkları oluştu.

ERKEN REZERVASYON ALIŞKANLIĞI DEĞİŞEBİLİR

Turizm acentesi Ramazan Kıvanç, bazı otellerin erken rezervasyon fiyatlarının altına inen son dakika kampanyalarının tüketici davranışını değiştirebileceğini belirtti.

Kıvanç, "Vatandaş erken rezervasyon yaptığında daha uygun fiyatla tatilini garanti altına aldığını düşünüyor. Ancak sezon içerisinde aynı otelin daha düşük fiyata satıldığını gördüğünde gelecek yıl rezervasyonunu erkenden yaptırmak yerine beklemeyi tercih edebilir. Bu durum erken rezervasyon sisteminin güvenini zedeleyebilir. Oteller açısından da sezon öncesinde doluluk oluşturmak zorlaşabilir. Bu nedenle son dakika indirimlerinin geçici bir fiyat hareketi olarak kalması önemli" dedi.