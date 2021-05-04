THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, global havacılık sektörünün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan fazla bir zamanı geride bıraktığı belirtildi.

THY'nin bu zorlu dönemde Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net karla tamamladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaklığın 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü ve 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam gelirin yüzde 46’sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar, FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 puan artarak yüzde 26,6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti."