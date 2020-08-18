THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu

Koronavirüs nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta karşılıklı seferler başlamıştı. İlk olarak İstanbul'dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov'a sefer yapan THY, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'dan Moskova ve St. Petersburg'a uçmaya başladı.

17 GÜNDE 32 BİN YOLCU TAŞIDI

Rusya uçuşlarında 17 günde 170 tarifeli sefer düzenleyen THY, toplam 32 bin yolcu taşıdı. Rusya'dan gelen uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'e ulaşırken, İstanbul ve Antalya kalkışlı uçaklarda bu oran yüzde 80 olarak gerçekleşti. Mevcut Rusya uçuşlarına Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını ekleyecek olan THY'nin Soçi ve Krasnodar seferlerinin tarihi ise henüz belli değil.

Ayrıca uçuşların ilk 17 gününde THY ve diğer Rus havayolu şirketlerinin düzenlediği seferlerle, Türkiye'ye gelen yaklaşık 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Uçuşların yeniden başlamasıyla tatil için akın akın Türkiye'ye gelen Rus turistler, oldukça heyecanlı. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri için İstanbul'u tercih eden Ruslar, İstanbul Havalimanı'nda DHA'ya konuştu. Sibirya'dan Moskova aktarmalı İstanbul'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin koronavirüs karşısında güvenli bir ülke olduğunu, İstanbul'da korkmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dolganova, "Pandemiden dolayı uzun süre ülkemizde kalmak zorundaydık. Bu nedenle Ruslar evlerinde çok sıkıldı. Sınırların açılması, uçuşların yeniden başlaması bizim için harika oldu. Türkiye'yi çok seviyoruz. Rusya soğuk bir yer. Burada hava güzel. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve burada bir hafta kalacağım. Tatil yapmayı seviyorum. Uzun zamandır İstanbul'u görmek istiyordum. Çünkü tarihi ve kültürel özelliklere sahip bir şehir" diye konuştu.