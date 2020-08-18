FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu

THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu

TURİZM HABERLERİ  | 18.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY), yeni normalleşme sürecinde 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu. İstanbul ve Antalya'dan, Rusya'da başta Moskova olmak üzere üç noktaya karşılıklı tarifeli sefer yapan THY, 1-17 Ağustos arasında 32 bin yolcu taşıdı. Tatil için İstanbul'u tercih gelen Ruslar, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu, güvenli bir ülkeye geldikleri için de korkmadıklarını söylediler.

THY Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu

Koronavirüs nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta karşılıklı seferler başlamıştı. İlk olarak İstanbul'dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov'a sefer yapan THY, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'dan Moskova ve St. Petersburg'a uçmaya başladı.

17 GÜNDE 32 BİN YOLCU TAŞIDI

Rusya uçuşlarında 17 günde 170 tarifeli sefer düzenleyen THY, toplam 32 bin yolcu taşıdı. Rusya'dan gelen uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'e ulaşırken, İstanbul ve Antalya kalkışlı uçaklarda bu oran yüzde 80 olarak gerçekleşti. Mevcut Rusya uçuşlarına Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını ekleyecek olan THY'nin Soçi ve Krasnodar seferlerinin tarihi ise henüz belli değil.

Ayrıca uçuşların ilk 17 gününde THY ve diğer Rus havayolu şirketlerinin düzenlediği seferlerle, Türkiye'ye gelen yaklaşık 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Uçuşların yeniden başlamasıyla tatil için akın akın Türkiye'ye gelen Rus turistler, oldukça heyecanlı. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri için İstanbul'u tercih eden Ruslar, İstanbul Havalimanı'nda DHA'ya konuştu. Sibirya'dan Moskova aktarmalı İstanbul'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin koronavirüs karşısında güvenli bir ülke olduğunu, İstanbul'da korkmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dolganova, "Pandemiden dolayı uzun süre ülkemizde kalmak zorundaydık. Bu nedenle Ruslar evlerinde çok sıkıldı. Sınırların açılması, uçuşların yeniden başlaması bizim için harika oldu. Türkiye'yi çok seviyoruz. Rusya soğuk bir yer. Burada hava güzel. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve burada bir hafta kalacağım. Tatil yapmayı seviyorum. Uzun zamandır İstanbul'u görmek istiyordum. Çünkü tarihi ve kültürel özelliklere sahip bir şehir" diye konuştu.

"BURADA KORKMAMI GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Seyatinin koronavirüs önlemleriyle güvenli geçtiğinin altını çizen Dolganova, "Güvenli bir seyahat oldu. Her üç saatte bir maskemizi değitirdik. Olumlu düşünen biriyim. Burada korkmamı gerektiren bir durum yok. Bütün önlemlerin alındığını düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BİRÇOK ŞEY YAPTIĞINI BİLİYORUM"

Kazan'da yaşayan ve tatil için her yıl Türkiye'ye geldiğini belirten Karina Gainislomova ise şunları söyledi:

"Türkiye benim için en favori ülkelerden biri. Her yıl buraya geliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Tarihi ve kültürel bir geçmişi var. Her zaman görmek istediğim bir yer. Buraya gelirken hiç korkmadım. Çünkü Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede birçok şey yaptığını biliyorum. Gelmeden önce bunları okudum. İstanbul'da açık olan tarihi yerleri ziyaret edeceğim. Ayrıca buranın yemeklerini çok seviyorum. Eğlence hayatını da beğeniyorum."

"MUHTEŞEM İSTANBUL'U GÖRMEK İÇİN GELDİM"

Julia Sundukova da 4 günlük İstanbul tatili için Moskova'dan geldiğini belirterek, "Arkadaşımı görmeye İstanbul'a geldim. Tatil için yabancı bir ülkeye gitmek istedim. Türkiye bunun için çok güzel bir seçenek" ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle seyahat etmekten çekinmediğini kaydeden Sundukova, "Gencim ve yakın zamanda öleceğimi ya da (covid) hasta olacağımı düşünmüyorum. Seyahat benim için bir yaşam biçimi ve bu yüzden seyahat etmeden yaşayamam" ifadelerini kullandı.

Eşi ve 2 çocuğuyla İstanbul'a tatil için gelen Sergey Kravelcekis İstanbul'u görmek için çok heyecanlandığını söyledi. Kravelcekis, "Türkiye, çok enteresan bir ülke. Aynı zamanda zengin tarihi ve benzersiz coğrafik konumu olan bir ülke. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmedim. Yeni bir kültürü tanımak, muhteşem İstanbul şehrini görmek için ve tabiki tatil için geldik" dedi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
İŞKUR 49 bin 904 işçi arıyor!İŞKUR 49 bin 904 işçi arıyor!
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştikAntalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!
Altın yükseliyor! Kritik seviyeye yakın...
Altın yükseliyor! Kritik seviyeye yakın...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otellerde domuz eti skandalı!
Otellerde domuz eti skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Tatilciler de emlakçılar da 'sertifikalı ev' modelinden memnun
Tatilciler de emlakçılar da 'sertifikalı ev' modelinden memnun
Koronavirüs sonrası karavan satışları arttı
Koronavirüs sonrası satışları 50 arttı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik
"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram hareketliliği başladı
Antalya'da bayram hareketliliği
Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun' uyarısı
Vatandaşa önemli uyarı: Gece satın almayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.