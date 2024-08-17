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Trenlerle temmuzda yaklaşık 21 milyon yolcu seyahat etti

17.08.2024 10:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle temmuzda 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

Trenlerle temmuzda yaklaşık 21 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenlerinin temmuz ayı yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Kent içi raylı sistemlerle, özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini belirten Uraloğlu, Marmaray ve Başkentray ile 18 milyon 642 bini aşkın yolcunun taşıdığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul'un mega projelerinden Marmaray'daki yolcu trafiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu. Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk. Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının can damarı. Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı da Bakanlık olarak şehre kazandırmıştık. Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih ediyor, yolcu sayısı temmuz ayında 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti."

"YHT'LERLE 1 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ"

Demir yolu ulaşımına talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, özellikle de yaz aylarında tren seferlerine yönelimin zirve yaptığını belirtti.

Uraloğlu, temmuzda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerle toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olması, yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi oldu. YHT hatlarımızda, ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuz ayında YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, ana hat ve bölgesel trenlerimizle ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
YHT
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