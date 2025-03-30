FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Tüm hazırlıklar yapıldı! 'Rekor yıl olacak' 2 ayda kendini gösterdi

Tüm hazırlıklar yapıldı! 'Rekor yıl olacak' 2 ayda kendini gösterdi

30.03.2025 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesini yılın ilk iki ayında yaklaşık 340 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2025 yılında yeni rekorların kırılacağını söyledi.

Tüm hazırlıklar yapıldı! 'Rekor yıl olacak' 2 ayda kendini gösterdi

Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Vilayetler evinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören sonrasından gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan 2025 yılının ilk iki ayında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 340 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

AW423489_01

"YÜZDE 10'LUK BİR ARTIŞ"

Vali Fidan, "İlk iki aylık turizm verilerine baktığımızda, bölgemizi geçen yıl ilk iki ayında 310 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Bu rakam 2025 yılının ilk iki ayında 340 bine çıktığını görüyoruz. Bu da turizm verilerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde onluk bir artışı gösteriyor. 2025 yılının genel anlamda yıl boyu rezervasyonlar açısından baktığımızda yine çok başarılı, çok verimli bir yıl olacağını öngörüyoruz" dedi.

AW423489_02

"BİR REKOR YIL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Fidan "Turizm sektörümüz açısından da gerek konaklama anlamında, gerek balon anlamında gerek diğer turizm aktiviteleri anlamında bir rekor yıl olmasını bekliyoruz. Veriler bize bu yılın ilk iki ayında yüzde onluk bir artışı gösteriyor. Bu artışın ben bayram tatili sonrasında bahar döneminin gelmesiyle ve yılın akabinde daha da artarak devam edeceğini, turizm anlamında başarılı bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Buna göre hazırlık yaptık inşallah 2025 yılı Kapadokya turizmi açısından, ilimiz açısından sektörün tüm bileşenleri açısından çok başarılı bir yıl olacak diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW423489_03

AW423489_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Telefon, tablet, bebek arabası, tıraş makinesi... Yok yok! Satışa çıkıyorTelefon, tablet, bebek arabası, tıraş makinesi... Yok yok! Satışa çıkıyor
Avrupa'da işten çıkarma dalgası! Durgun ekonomi nedeniyle büyüyorAvrupa'da işten çıkarma dalgası! Durgun ekonomi nedeniyle büyüyor
Anahtar Kelimeler:
Turizm Kapadokya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Türkler yurt dışında en çok o iki ülkeden konut alıyor!

Türkler yurt dışında en çok o iki ülkeden konut alıyor!

Konut satışında yeni dönem resmen başlıyor! Hepsinin fiyatını etkileyecek

Konut satışında yeni dönem resmen başlıyor! Hepsinin fiyatını etkileyecek

Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.