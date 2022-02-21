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Turist sayısında büyük artış! Yüzde 151 yükseldi

21.02.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye`ye ocak ayında gelen yabancı turist sayısını açıkladı. Buna göre ocak ayında yabancı turist sayısı yıllık 151,4 artarak 1 milyon 281 bin oldu.

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 151 yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın verilerine göre, Ocak ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 artarak 1 milyon 281 bin oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 arttı. Türkiye’yi Ocak ayında 1 milyon 281 bin turist ziyaret etti. Fakat turist sayısı salgın öncesi dönem olan Ocak 2020’ye göre yüzde 28 azaldı. Türkiye’yi en çok Rus vatandaşlar ziyaret etti.

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TURİST SAYISI 2020 YILININ OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 28 AZALDI

Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 151,4 artış gösterirken, salgın öncesi dönem olan Ocak 2020’ye göre yüzde 28 azaldı. Turist sayısında Rusya ilk sırada yer alırken onu Bulgaristan, İran, Almanya ve Irak takip etti. (İHA)


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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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