Turist sayısında büyük artış! Yüzde 186 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında bir artış göstererek 1.541.393 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şubat ayında ülkemize gelen 1 541 393 yabancı ziyaretçinin 1 642 ( 0.11yüzde )günübirlikçidir.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 62,05 (956 482 )

2-Edirne yüzde 11,79 ( 181 665 )

3-Antalya yüzde 8,56 ( 131 960 )

4-Artvin yüzde 3,12 ( 48 018 )

5-Şırnak yüzde 2,56 ( 39 522 )

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış göstererek 2 823 059 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 2 823 059 yabancı ziyaretçinin 3 831 (0.14yüzde ) günübirlikçidir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 61,92 (1 748 060 )

2-Edirne yüzde 11,68 (329 681 )

3-Antalya yüzde 8,85 (249 761 )

4-Artvin yüzde 3,05 (86 242 )

5-Şırnak yüzde 2,50 (70 473 ) "

