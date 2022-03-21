FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Turist sayısında büyük artış! Yüzde 186 arttı

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 186 arttı

21.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat ayı turist istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış yaşandı.

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 186 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında bir artış göstererek 1.541.393 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şubat ayında ülkemize gelen 1 541 393 yabancı ziyaretçinin 1 642 ( 0.11yüzde )günübirlikçidir.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 62,05 (956 482 )
2-Edirne yüzde 11,79 ( 181 665 )
3-Antalya yüzde 8,56 ( 131 960 )
4-Artvin yüzde 3,12 ( 48 018 )
5-Şırnak yüzde 2,56 ( 39 522 )

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış göstererek 2 823 059 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 2 823 059 yabancı ziyaretçinin 3 831 (0.14yüzde ) günübirlikçidir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 61,92 (1 748 060 )
2-Edirne yüzde 11,68 (329 681 )
3-Antalya yüzde 8,85 (249 761 )
4-Artvin yüzde 3,05 (86 242 )
5-Şırnak yüzde 2,50 (70 473 ) "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!
Akaryakıta zam beklentisiAkaryakıta zam beklentisi
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Türkü evinde istek parça kavgası!

Türkü evinde istek parça kavgası!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Doğal gazda 'nisan' hazırlığı! Yüzde 30...

Doğal gazda 'nisan' hazırlığı! Yüzde 30...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İfade verdi! 3 yıl hapsi isteniyor

İfade verdi! 3 yıl hapsi isteniyor

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.