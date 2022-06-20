Turist sayısında büyük artış! Yüzde 300'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3.824.555 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Mayıs ayında ülkemize gelen 3 824 555 yabancı ziyaretçinin 37 602 ( 0.98yüzde )günübirlikçidir.
Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 36,67 (1 402 366 )
2-Antalya yüzde 29,87 ( 1 142 522 )
3-Edirne yüzde 9,40 ( 359 483 )
4-Muğla yüzde 8,16 ( 312 086 )
5-Artvin yüzde 3,69 ( 141 028 )
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış kaydedilmiştir.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 301 602 olmuştur.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11 301 602 yabancı ziyaretçinin 74 132 (0.66 yüzde ) günübirlikçidir.
Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul yüzde 46,76 (5 284 714 )
2-Antalya yüzde 19,95 (2 254 616 )
3-Edirne yüzde 11,72 (1 324 847 )
4-Muğla yüzde 3,81 (430 829 )
5-Artvin yüzde 3,66 (413 692 ) "
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