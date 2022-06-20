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Turist sayısında büyük artış! Yüzde 300'e yükseldi

20.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye`ye ocak ayında gelen yabancı turist sayısını açıkladı. 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış yaşanarak 3 milyon 824 oldu.

Turist sayısında büyük artış! Yüzde 300'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3.824.555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 3 824 555 yabancı ziyaretçinin 37 602 ( 0.98yüzde )günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 36,67 (1 402 366 )

2-Antalya yüzde 29,87 ( 1 142 522 )

3-Edirne yüzde 9,40 ( 359 483 )

4-Muğla yüzde 8,16 ( 312 086 )

5-Artvin yüzde 3,69 ( 141 028 )

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 301 602 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11 301 602 yabancı ziyaretçinin 74 132 (0.66 yüzde ) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 46,76 (5 284 714 )

2-Antalya yüzde 19,95 (2 254 616 )

3-Edirne yüzde 11,72 (1 324 847 )

4-Muğla yüzde 3,81 (430 829 )

5-Artvin yüzde 3,66 (413 692 ) "

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
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