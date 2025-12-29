FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024'te 3.8 trilyon lirayı aştı

Türkiye’de turizm sektörü 2024 yılında üretimden istihdama, hizmetten katma değere kadar ekonominin lokomotiflerinden biri olmayı sürdürdü. Turizm amaçlı toplam tüketim değeri 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin liraya ulaştı.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024'te 3.8 trilyon lirayı aştı
Cansu Akalp

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı 2024" sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında Türkiye’de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak gerçekleşti. Bu tutarın toplam yurt içi arz içindeki payı yüzde 3,8 oldu.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 1

TURİZMİN KATMA DEĞERİ EKONOMİDE GÜÇLENİYOR!

Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer, 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 123 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti. Turizmin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 2

2023'te seyahat acenteleri ve rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 3

Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5’i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75’i, kültürel hizmetlerin ise yüzde 45,8’i turizm faaliyetleri kapsamında sunuldu.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 4

TURİZM İSTİHDAMI 1.2 MİLYONA YAKLAŞTI!

Turizm sektörü istihdamda da büyümesini sürdürdü. Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye ulaştı.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 5

Turizmin toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024 te 3.8 trilyon lirayı aştı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK: Hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü 2023'te büyük ölçekli girişimler yaptıTÜİK: Hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü 2023'te büyük ölçekli girişimler yaptı
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yüzer GES'lerin tanımı güncellendiElektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yüzer GES'lerin tanımı güncellendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Türkiye Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.