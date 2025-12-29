Turizm ekonomiye damga vurdu! Turizm tüketimi 2024'te 3.8 trilyon lirayı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı 2024" sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında Türkiye’de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak gerçekleşti. Bu tutarın toplam yurt içi arz içindeki payı yüzde 3,8 oldu.

TURİZMİN KATMA DEĞERİ EKONOMİDE GÜÇLENİYOR!

Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer, 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 123 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti. Turizmin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

2023'te seyahat acenteleri ve rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5’i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75’i, kültürel hizmetlerin ise yüzde 45,8’i turizm faaliyetleri kapsamında sunuldu.

TURİZM İSTİHDAMI 1.2 MİLYONA YAKLAŞTI!

Turizm sektörü istihdamda da büyümesini sürdürdü. Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye ulaştı.

Turizmin toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak kaydedildi.