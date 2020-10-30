Turizm gelirleri 4 milyar dolara indi

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin doları kişisel, 946 milyon 665 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 722 dolar, yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 969 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların yüzde 79'unu (4 milyon 430 bin 53 kişi) yabancılar, yüzde 21'ini (1 milyon 174 bin 102 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.