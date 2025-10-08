FİNANS

Turizm sektöründe operasyon! Otelciler kralı gözaltında... Aralarında lüks otel sahibi ve yöneticileri de var

Mali suç ve kripto para ve kara para aklama soruşturmaları derinleştirildi ve turizm sektörüne sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Serik'te 13 otel sahibi olan ve otelciler kralı olarak tanınan H.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında lüks otel sahibi ve yöneticileri de var.

Turizm sektörünün tanınmış isimlerine yönelik operasyon büyük yankı uyandırdı. Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

OTELLER KRALI GÖZALTINDA

Serik'te 13 otel sahibi olan ve otelciler kralı olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks otellere sahip İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ARALARINDA LÜKS OTEL SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ DE VAR

Şüphelilerle birlikte otellerde görevli 4 yöneticinin de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

ULUSLARARASI TUR OPEARATÖRÜ DE GÖZALTINDA

Ayrı yürütülen kara para aklama soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’a götürülerek mali şube ekiplerince sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü belirtildi.

Turizm yatırımları ve sağladıkları istihdamla sektörde öne çıkan isimlerin peş peşe gözaltına alınması, Antalya turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

