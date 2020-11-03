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Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği

TURİZM HABERLERİ  | 03.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, Kovid-19 sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak.

Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak.

Kovid-19 salgınında turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla marttan bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen desteklere bir yenisi eklendi.

Turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçileri için yeni bir Turizm Destek Paketi Uygulaması hazırlanarak, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından sektöre 10 milyar lira kredi aktarılacak. Krediler, 1 Kasım 2021'yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

İstihdam teşvikine yönelik "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında da, turizm sektörünü doğrudan etkileyen, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi, 1 Ocak 2022'ye ötelenecek.

Turizm sektörü için marttan bugüne yapılan destek çalışmaları çerçevesinde, seyahat acentelerinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) ödemesi gereken 2020 yılı aidatları alınmadı.

Turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerden, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken arazi kullanım bedelleri 6 ay süreyle ertelendi.

Bakanlık tarafından kamu bankası ile sağlanan mutabakat çerçevesinde kredi destek paketleri hazırlanarak sektörün kullanımına sunuldu.

Salgın süresince seyahat acentelerine işe devam paketi kredisi, konaklama tesislerine erken rezervasyon geri ödemesi için kredi desteği, turizm işletmelerine, restoran işletmelerine, turist rehberlerine uygun koşullarla kredi desteği sağlandı.

Bünyesinde yabancı bayraklı havayolu filoları bulunduran, birden fazla ülkede örgütlenmiş 1 milyon ve üzeri yolcu getiren Türk kökenli tur operatörlerine orta vadeli kredi desteği verildi.

GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ GETİRİLDİ

İş Kanunu çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan veya 15 Mart 2020'den sonra işten çıkarılan işçilere, İşsizlik Fonundan nakdi ücret desteği verilerek, kısa çalışma ödeneğini hayata geçiren ve iş sözleşmelerinin feshini yasaklayan Geçici İstihdam Güvencesinden turizm sektörü de yararlandı.

Turizmciler için 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acente faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, SPA merkezleri gibi yerlerin faaliyetlerine ilişkin olarak muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi de 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülke yerle bir olmuş bırakın bu milleti kandırmayı euro on tl olmuş utanmadan çıkıp konuşuyorsunuz halen
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