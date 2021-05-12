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Turizm tesislerine kira erteleme geliyor

12.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Turizm tesislerine kira erteleme geliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kültür ve Turizm Bakanlığı
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