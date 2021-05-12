Turizm tesislerine kira erteleme geliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA



