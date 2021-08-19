Turizmcinin gözü İngiltere'nin kararında! "Turuncu kategoriye dönerse sezon yıl sonuna kadar uzar"

Turizm kenti Antalya, güvenli turizm sertifikası kapsamında 2020 yılı sezonunun 3,5 milyon tatilci ile kapattı. Hem turizm çalışanlarının aşılanması hem de vaka oranlarının Türkiye genelinde düşmesi sonucu 2021 yılı turizm sezonu olumlu başladı. 8 aylık sürede geçen yılki sezon rakamlarının geçen Antalya, 4,5 milyon turist ağırladı.

"İNGİLTERE PAZARI SEZONU UZATIR"

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya liste başı ülkeler olurken, turizm sektörü temsilcileri pazar hareketliliğinden memnun. Kurban Bayramı süresince iç piyasadan da beklediklerini alan sektör temsilcileri, 2021 yılı turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını bekliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı sezon değerlendirmesinde turizm çalışanlarının aşılanmasının ve güvenli turizm sertifikasının rakamları olumlu etkilediğini söyledi.

Sezondan ümitli olduklarını ve yüzlerinin güldüğünü de belirten Atmaca, “Sezon uzayacak gibi görünüyor. İngiltere pazarından eylül ayında bir müjde bekliyoruz. Türkiye'yi kırmızıdan turuncu kategoriye alırlarsa sezonun uzayacağı aşikar. İngilizler uzun zamandır tatile çıkmıyor ve bizim için önemli bir pazar. 2020 yılı rakamlarını geçtik. İyi bir kışa başlayacağımızı düşünüyorum. 2020'nin en az iki katını alacağız. Sezon yıl sonuna kadar uzar" dedi.

"ORTADOĞU PAZARI HAREKETLİ"

Sektör çalışanlarının tamamına yakınının aşılandığını da kaydeden Atmaca, turistlerin mutlu şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi. Alınan önlemlerin iyi olduğunu ifade eden Ülkay Atmaca, “İnsanlar tatile çıkmak için yarıştılar. Dünyada birçok destinasyon kapalıyken Türkiye'de tatil yapılabiliyor. Açık ara Rusların liste başını götüreceğini görüyorum. Spor, sağlık, gastronomi gibi alanların turizmi de yapılıyor. Bu sene çok sayıda Orta Doğulu akını oldu. Bunun sebebi de direkt uçak seferlerinin olması" diye konuştu.

Sektör temsilcileri yıl sonu itibariyle kentin en az 8 milyon tatilci rakamına ulaşacağını tahmin ediyor.

Kaynak: DHA



