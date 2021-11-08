FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Turizmde 2022'de fiyatlara yüzde 60 zam gelecek

Turizmde 2022'de fiyatlara yüzde 60 zam gelecek

08.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında beklenen güçlü artış ile önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, turizmde bu sene yabancı ziyaretçi sayısında görülen güçlü artışın önümüzdeki sene de devam etmesini beklediklerini belirterek, bunun da otellerde kapasite sıkıntısı yaratarak özellikle yerli turist için yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.

Jolly'nin erken rezervasyon kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vardar, yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgiyi görecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirterek, bu nedenle yaz sezonunda yerli turistler için Türkiye'deki otellerde yer bulmanın oldukça zor olacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.

"FİYAT ARTIŞI YÜZDE 60'I BULACAK"

Bu yıl Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda olduğuna işaret eden Vardar, "Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Öte yandan Jolly, önümüzdeki yıldan itibaren operasyonlarına incoming'i (yurtdışından Türkiye'ye turist getirme) de ekleyecek.

Vardar'ın verdiği bilgiye göre, bu kapsamda öncelikle yurtdışında yaşayan Türklere odaklanmayı planlayan Jolly, cirosunun %9-10'unu yurtdışı misafirlerden elde etmeyi hedefliyor.

Vardar Jolly'nin cirosu ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak Vardar'ın verdiği bilgiye göre bu yıl yurtiçi otel satışlarında 2019'a göre kişi sayısında yüzde 30, ciroda ise yüzde 80 artış yakalayan şirket 2022 yılında ise yüzde 60 ciro artışı öngörüyor.

KAYNAK:REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Doluluk oranı yüzde yüze ulaştıDoluluk oranı yüzde yüze ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu: Magnezyum

Otomotiv sektörünün yeni kâbusu: Magnezyum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.