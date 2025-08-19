FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Ağustos ayı oteller yüksek doluluk oranlarını yakalaması turizmcinin yüzünü güldürdü. Bodrum'da turizm sezonunun yoğun geçtiğini belirten Bülent Kaya, 2026 yılı için şimdiden rezervasyonların başladığını söyledi. Kaya, koylardaki tekne yoğunluğuna da dikkat çekerek, "Denetimler artırılmalı, denizlerimizi korumalıyız" dedi.

Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor

Bodrum'un 2025 sezonunu aratmayacağını belirten Kaya, "İşletme olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sezon oldukça yoğun geçti ve aynı şekilde devam ediyor. Eylül'ün ikinci ve üçüncü haftasına kadar tempomuz sürecek. 2026 sezonu için acentelerle anlaşmalar yapıldı, rezervasyonlar erkenden geliyor. Misafirlerimizin büyük bir kısmı da zaten her yıl bizi tercih edenler" ifadelerini kullandı.

"TEKNE TRAFİĞİ DENETLENMELİ"

Bodrum koylarındaki tekne yoğunluğuna dikkat çeken Kaya, "Marina ücretleriyle ilgili şikayetler var. Ancak 3-4 hafta boyunca hareket etmeyen tekneler de mevcut. Bu teknelerin sintine suları, kirli suları veya atıkları nereye boşalttığı ciddi bir sorun. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak için daha sıkı denetim yapılması şart" diye konuştu.

Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026 ya umutla bakıyor 1

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ"

Otel işletmeciliğinde müşteri memnuniyetini öne aldıklarını belirten Kaya, "Misafirlerimize eğlence istediklerinde çeşitli etkinlikler sunuyoruz. Her akşam canlı konserler düzenliyoruz. Müşterilerimiz mutlu, bizler de mutluyuz. Onların huzurlu ve keyifli bir şekilde ayrılması Bodrum için de büyük bir avantaj" dedi.

"BODRUM 12 AY TURİZM YAPMALI"

Turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bodrum artık sadece turistik bir bölge olarak anılmamalı. Kentleşen bir şehir haline geldi. Bizim gibi 12 ay açık olan işletmeler için çözümler üretilmeli. Kışın da turizm alanlarının açılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026 ya umutla bakıyor 2

"İKAMET ÇAĞRISI"

Bodrum'da kış aylarında ciddi bir nüfus yaşadığını ancak resmi kayıtlarda bunun görülmediğini söyleyen Kaya, "Açılan ev sayısı ile ikamet eden kişi sayısı birbirini tutmuyor. Belediyelerin daha etkin hizmet verebilmesi için burada yaşayanların ikametlerini Bodrum'a almaları gerekiyor. Bu durum hem belediyeler hem de esnaf için çok önemli. Buradan çağrı yapıyorum. Bodrum'da yaşayanlar ikametlerini mutlaka buraya taşımalı" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)
Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.