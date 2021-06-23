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Türkiye kararının ardından flaş 'borçları kapatın' açıklaması

23.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus tur şirketlerine, Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye kararının ardından flaş 'borçları kapatın' açıklaması

Rusya Turizm Ajansı, Rus tur şirketlerine Türkiye'ye öncelikle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşların gönderilmesini önerdi.

Rosturizm’den yapılan yazılı açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

5 MİLYAR RUBLESİ TÜRKİYE'DEKİ TATİLLERE YÖNELİK

Buna göre, Türkiye’ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edilirken, açıklamada, “Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü. Bunun 5 milyar rublesi Türkiye’deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz.” denildi.

Rusya'da, COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar dün itibarıyla tekrar başlamıştı

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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