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Türkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyor

16.04.2025 11:22
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının yıllık ortalama 300-400'lere çıkarılabildiğinde müthiş bir ivme kazanılacağını belirterek, "Kruvaziyer müşteri sayısını bizim direkt 3 milyona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda 2 milyon bandındayız. En kısa zamanda 3 milyona çıkacağını da düşünüyorum." dedi.

Türkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyor

Kruvaziyer turizmi, son on yılda küresel turizm hareketleri içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Kovid-19 pandemisi sonrası geçici duraklama yaşansa da, 2023’ten itibaren hızlı bir toparlanma sürecine girildi ve sektör yeniden ivme kazandı.

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA) verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 35 milyon kruvaziyer yolcusuna ulaşıldı. Yıllık ortalama yüzde 7 ila yüzde 10 büyüme kapasitesi gösteren sektörde 2025 yılı için 38 - 40 milyon arasında yolcu öngörülüyor.

Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i birbirine bağlayan kilit bir kavşak noktası, hem Avrupa hem Asya’ya açılan kapısı ile doğu-batı turizm rotalarının doğal durağı olması sebebiyle Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turizminde yeniden dikkati çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı.

ŞUBAT AYINDA GELEN YOLCU SAYISINDA YÜZDE 500'Ü AŞAN ARTIŞ OLDU

Şubat ayında Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 509,3 artış göstererek 29 bin 826’ya ulaştı. Aynı ayda Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 220 artışla 16’ya yükseldi.

Bu rakamlar, tüm zamanların şubat ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında da benzer şekilde artış gerçekleşti.

Böylece, Türkiye, bu yılın ilk iki ayında üst üste rekor kırarak kruvaziyer turizminde küresel ölçekte dikkati çeken bir ivme yakalamış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak girişimleriyle uluslararası kruvaziyer operatörleriyle işbirliği geliştirilirken rotalara Türkiye limanları entegre ediliyor.

Kuşadası, İstanbul, Antalya, İzmir, Trabzon, Sinop ve Çeşme gibi limanlarda ciddi altyapı yatırımları yapan Türkiye'yi Galataport projesi Doğu Akdeniz’in en modern kruvaziyer limanlarından biri haline getirdi.

"TÜRKİYE, KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYOR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi için ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, Galataport'un hem kalitesi hem de kapasitesiyle dikkati çektiğini söyledi.

Günaydın, kruvaziyer yolcu sayılarının artışlarında ciddi bir yoğunluk olacağını ifade ederek, "İzmir Limanı var, Kuşadası var, Bodrum var, hatta artık Amasra, Karadeniz'e bile gemiler geliyor. Bu da bizi sevindiriyor." diye konuştu.

TÜRSAB olarak kruvaziyer turizmine önem verdiklerini aktaran Günaydın, "Bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten vefakar ve cefakar acentalarımız dünyanın tüm yerindeki kruvaziyer fuarlarına katılıyor ve biz bu raporları onlardan alıyoruz. Kruvaziyer turizmindeki özellikle birtakım vergilerin düşürülmesiyle sayılarda artış olacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'YE GELEN KRUVAZİYER YOLCULARININ ÇOĞUNLUĞU AVRUPA VE AMERİKA'DAN"

Günaydın, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının yıllık ortalama 300-400'lere çıkarılabildiğinde müthiş bir ivme kazanılacağını belirterek, "Kruvaziyer müşteri sayısını bizim direkt 3 milyona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda 2 milyon bandındayız. En kısa zamanda 3 milyona çıkacağını da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günaydın, kruvaziyer turizminde İstanbul'da çok avantajlı durumda olduklarını ifade ederek, "En büyük dezavantajımız İstanbul'da trafik ama buna rağmen elimizde, gastronomimiz, kapalı çarşımız, tarihi turistik yerlerimiz ile müthiş bir gezi programı sunuyoruz müşterilerimize İstanbul'da." dedi.

Asya ve Japonya'dan da gelen kruvaziyer gemilerinin olduğuna işaret eden Günaydın, "Orta Doğu ülkelerinden de yavaş yavaş gelmeye başladı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcularının çoğunluğu Avrupa ve Amerika'dan." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Kruvaziyer
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