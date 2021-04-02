Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" 40 milyon avro yatırımla başlıyor

Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı. İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi. Yıllara göre emekli aylığı nasıl hesaplanıyor? Uzman isim 2021 emekli maaşı hesaplamayı anlattı! Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS Türkiye ile Sun Group'u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı. 1 MİLYAR AVROLUK KATKI HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur, projenin kendileri için rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi'nin burada çok kilit bir rol üstlendiğini söyledi. HIS Global'in merkez ofisi Japonya'da bulunan ve 70'ten fazla ülkede 500'den fazla ofisi bulunan dünyanın en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye'de 16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.

Özkur, projenin turizm açısından önemine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Özellikle şirketimizin Türkiye'de bu projeye başlaması Japon turistlerin bundan sonra çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Kapadokya Ekspresi trenle ulaşımı sağlayacak. Özellikle dünyada trenle ulaşıma çok fazla talep var, buraya ciddi yatırımlar gerçekleşiyor. Tren yolculuğu ile birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehrimizi bu ulaşımın içine dahil edeceğiz. Ülkemizin çok güzel yerleri var, projenin başlangıcı Kapadokya ama daha sonra Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'e kadar uzandıracağız. Yolculuk ilk etapta İstanbul-Kapadokya arasında başlayacak, daha sonra ülkeyi kaplayan bir turizm demiryolu hattı olarak planlıyoruz. Projenin ilk yatırım bedeli 40 milyon avro, hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak." Altın kaplamalı pastırmanın fiyatı dudak uçuklattı Tren yolculuğu yapan misafirlerin daha çok emekli yaşını aşmış turistler olduğunu bildiren Özkur, proje kapsamında kişi başı 5 bin avro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı sağlama hedefinde olduklarını anlattı.