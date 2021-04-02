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Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" 40 milyon avro yatırımla başlıyor

TURİZM HABERLERİ  | 02.04.2021 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" projesinin imzaları atıldı.

Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" 40 milyon avro yatırımla başlıyor

Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi.

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Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS Türkiye ile Sun Group'u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

1 MİLYAR AVROLUK KATKI

HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur, projenin kendileri için rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi'nin burada çok kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

HIS Global'in merkez ofisi Japonya'da bulunan ve 70'ten fazla ülkede 500'den fazla ofisi bulunan dünyanın en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye'de 16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.

Özkur, projenin turizm açısından önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle şirketimizin Türkiye'de bu projeye başlaması Japon turistlerin bundan sonra çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Kapadokya Ekspresi trenle ulaşımı sağlayacak. Özellikle dünyada trenle ulaşıma çok fazla talep var, buraya ciddi yatırımlar gerçekleşiyor.

Tren yolculuğu ile birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehrimizi bu ulaşımın içine dahil edeceğiz. Ülkemizin çok güzel yerleri var, projenin başlangıcı Kapadokya ama daha sonra Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'e kadar uzandıracağız. Yolculuk ilk etapta İstanbul-Kapadokya arasında başlayacak, daha sonra ülkeyi kaplayan bir turizm demiryolu hattı olarak planlıyoruz. Projenin ilk yatırım bedeli 40 milyon avro, hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak."

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Tren yolculuğu yapan misafirlerin daha çok emekli yaşını aşmış turistler olduğunu bildiren Özkur, proje kapsamında kişi başı 5 bin avro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroluk katkı sağlama hedefinde olduklarını anlattı.

Özkur, Kapadokya Ekspresi'nin açılışının, iç turizme yeni bir dinamik kazandıracağını, yeni istihdam alanlarının açılacağını, Kapadokya İstanbul arası yataklı tren projesinin ülke turizmine çok büyük katkıda bulunacağını dile getirerek, "Kapadokya Ekspresi'ni 5 yıldızlı 2 otel gibi düşünmek gerek, karşılıklı sefer yapılacak. Bu sene içinde, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

Japon yatırımcı olarak güven ortamının kendileri için en önemli konulardan biri olduğunu belirten Özkur, "Japonya'da yurt dışı yatırım yapmak isteyen firmalara seminerler veriyoruz, Türkiye hakkında yaptığımız her seminer, en fazla katılımcı çeken seminerler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

'İLK ÖZEL YOLCU TAŞIMA LİSANSINI ALDIK'

Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, Group olarak 1993 yılında ticari faaliyete başladıklarını, bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli demir yolu, hızlı tren ve şehir içi raylı sistem projelerinde başarılı faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'de 25 yıldır demir yolu sektöründe çalıştıklarına dikkati çeken Atik, şu bilgileri verdi:

"28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanında ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda faaliyetlerimize başladık. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon avro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

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Bu Kapadokya Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak. Her bir kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak. Proje ülkemizde ilk olacak ve güzel bir ürün geliştirdik."

Atik, projenin yıllık 1 milyar avroluk bir ekonomi oluşturacağını dile getirerek, "Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Bu yüzden böyle bir yatırıma başladık." dedi.

(AA)

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