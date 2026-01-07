FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zeka destekli iletişim ve dil uyarlama süreçlerini içeren yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Antalya’yı odağına alan “Antalya, Piece of Art” reklam filmi, Antalya’nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin gerçek görüntülerle aktarıldığı bir prodüksiyon olarak hazırlandı. Filmin anlatım ve seslendirme aşamasında yapay zeka teknolojisi kullanıldı ve yapay zeka destekli seslendirme yöntemi tercih edildi.

Bu kapsamda “Antalya, Piece of Art” filmi; İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence dillerinde yapay zeka destekli seslendirme, Arapça’da ise dublaj desteği kullanılarak toplam 9 dilde hazırlandı, 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluştu. Yapay zeka destekli seslendirme sayesinde, her hedef pazara özel yüksek kaliteli bir dil anlatımı sağlandı.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 1

TGA tarafından hayata geçirilen film, global yayın yapan kanalların yanı sıra televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla 22 ülke kanalında yayınlanacak; 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşacak.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, kampanyayı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin turizm tanıtımında hedefimiz yalnızca görünür olmak değil; doğru hikayeyi, doğru teknolojiyle ve doğru pazarlarda anlatmak. Antalya, Piece of Art tanıtım filmi, Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin gerçek çekimlerle aktarıldığı; bu görüntülerin yapay zeka destekli çok dilli seslendirme altyapısıyla buluşturulduğu bir çalışma olarak hazırlandı. Go Türkiye markasıyla yürüttüğümüz bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye’yi yalnızca güçlü bir turizm destinasyonu olarak değil; teknolojiyi stratejik biçimde kullanan, küresel ölçekte rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırıyor.”

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 2

200’Ü AŞKIN ÜLKEDE TANITIM

TGA tarafından hayata geçirilen film, 22 ülke kanalında global yayın yapan kanallar ile birlikte 200’ün üzerinde ülkede televizyon ve dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşacak. Kampanya, Türkiye’nin turizmde yenilikçi, teknolojiyle entegre ve küresel vizyonunu güçlü biçimde yansıtmayı hedefliyor.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 3

TURİZM TANITIMINDA YENİ BİR DÖNEM

TGA’nın bu çalışması, yapay zeka teknolojilerinin turizm tanıtımında etkin kullanımına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. “Antalya, Piece of Art” kampanyası, Türkiye’nin yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda ilham veren bir deneyim sunduğunu küresel ölçekte anlatmayı amaçlıyor.

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 4

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 5

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 6

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 7

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 8

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 9

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 10

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktıKira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı
2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu2025'te Türkiye'de sattığı araç sayısı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya yapay zeka Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.