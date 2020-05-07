UNWTO: Turist hareketleri 2020'de yüzde 80 düşebilir

UNWTO verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde küresel düzeyde turist hareketleri yüzde 22 düştü ve bu düşüş özellikle küresel düzeyde seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde uygulamaya koyulduğu Mart ayında yüzde 57 düzeyine yükseldi.

Bu veriler ışığında, 2020 yılında uluslararası düzeyde toplam 850 milyon ile 1.1 milyar kişi dolayında bir turist kaybının yaşanacağının belirtildiği UNWTO raporunda, bunun da toplam 910 milyar dolar ile i.2 trilyon dolar arasında bir turizm geliri kaybının beklendiğine dikkat çekildi.

UNWTO, bu varsayımların aynı zamanda turizm sektöründe 100 ile 120 milyon kişinin işini kaybedeceği anlamına geldiği uyarısı da yaptı.

KAYNAK:DHA

