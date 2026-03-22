Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Ramazan Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda kişi Gürcistan'a geçiş yapmak için sınır kapısına akın etti.

Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu oldu! Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nda, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte hem araç hem de yaya geçişlerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle Batum'a gitmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

BATUM'A GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLER ARTTI

Vizesiz geçiş imkanı bulunması ve Batum'un yakınlığı nedeniyle birçok vatandaş tatil için Gürcistan'ı tercih etti. Sınır kapısında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

GEÇİŞ SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Sınır kapısındaki hareketlilik son yılların verilerine de yansıdı. Pandemi etkisinin hissedildiği 2021 yılında 958 bin 338 olan yolcu sayısı, kısıtlamaların kaldırıldığı 2022 yılında 5 milyon 60 bin 994'e yükseldi. Hareketliliğin zirveye ulaştığı 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 yolcu ile tüm zamanların en yüksek geçiş sayısına ulaşıldı.

Yoğunluk sonraki yıllarda da devam etti. 2024 yılında 5 milyon 555 bin 125 kişinin kullandığı sınır kapısından, 2025 yılında 5 milyon 42 bin 675 yolcu giriş-çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'nda özellikle bayram ve tatil dönemlerinde benzer yoğunlukların yaşandığı, Gürcistan'ın vizesiz olması ve Batum'un yakınlığı nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen yurt dışı rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Yoğunluk sonrası bölgede trafik tedbirleri artırıldı. Bayram tatili nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ile Sarp Sınır Kapısı güzergahında yaşanan hareketlilik sonrası Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, bölgede denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bayram süresince sürücülerin hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve uzun yolda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, trafik güvenliğinin sağlanması için uygulamaların tatil boyunca devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

