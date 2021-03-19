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YHT seferleri yarın (20 Mart) tekrar başlıyor: İşte açılan YHT seferleri listesi!

TURİZM HABERLERİ  | 19.03.2021 10:41 | Son Güncelleme

Koronavirüsten dolayı geçici olarak YHT'nin birçok seferi durdurulmuştu. Yarından itibaren durdurulan YHT seferleri, HES kodu şartıyla tekrar açılacak. Buna ek olarak YHT sefer sayısında da artış yapılacak. İşte tekrar açılan YHT seferleri listesi...

YHT seferleri yarın (20 Mart) tekrar başlıyor: İşte açılan YHT seferleri listesi!

Orta mesafedeki şehirler arasında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart itibarıyla yeniden başlayacak.

YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

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YARIN HİZMETE BAŞLAYAN YHT HATLARI LİSTESİ:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar. Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT SEFER SAYISI ARTIRILIYOR

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek. Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

(AA)

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