Devletin direkt olarak ya da kamu iktisadi girişimleri ile yapılan bazı finansal yatırımlar vardır. Bu yatırımlar için masraflar ve harcamalar yapılır. Hem özel hem de kamu kesiminin yaptığı tüm yatırım harcamaları yurt içi talep olarak kabul edilir.

Yurt içi talep nedir?

Yurt içi talep en kısa tanımı ile nihai olan yurt içi talep ve stop değişikliğinin toplamıdır. İngilizce "Domestic Demand" ifadesinden gelir. Tüm devlet ve özel yatırımların yatırım için yaptığı masrafların harcamalarını belirtmek için bu ifade kullanılır.



