2018 yılında piyasaların “EN”leri

Yurt içi piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aylık üye bazında işlem hacimleri ile BIST-100 en çok kazandıran ve kaybettirenler hangi şirketler, BIST-100 dipten ve zirveden nasıl seyretmiş, BIST-100 işlem hacmi en çok artanlar, Borsa İstanbul’un en büyük şirketleri, BIST-100 ağırlığı en yüksek olan şirketler, endeks bazlı en çok kazandıran ve kaybettirenler ve emtia bazlı en çok kazandıran kaybettiren şirketler hangileri?

İşte Sermaye Piyasalarının 2018 yılında yaşadığı tüm gelişmeler...