FİNANS

2018 yılında piyasaların “EN”leri

BORSA HABERLERİ  | 21.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

Gedik Yatırım, Borsa İstanbul BİST100 Endeksi'nde 2018'in enlerini açıkladı.

Yurt içi piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aylık üye bazında işlem hacimleri ile BIST-100 en çok kazandıran ve kaybettirenler hangi şirketler, BIST-100 dipten ve zirveden nasıl seyretmiş, BIST-100 işlem hacmi en çok artanlar, Borsa İstanbul’un en büyük şirketleri, BIST-100 ağırlığı en yüksek olan şirketler, endeks bazlı en çok kazandıran ve kaybettirenler ve emtia bazlı en çok kazandıran kaybettiren şirketler hangileri?

İşte Sermaye Piyasalarının 2018 yılında yaşadığı tüm gelişmeler...

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