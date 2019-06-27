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Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk veriler

BORSA HABERLERİ  | 27.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 95.256,46 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk veriler

Açılışta BIST 100 endeksi, 425,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 95.256,46 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün 95.847,64 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD-İran gerilimi ile küresel piyasalarda artan risk algısının etkisi sonucu düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 94.831,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışının piyasalara yön vermeye devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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