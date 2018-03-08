FİNANS

Borsa güne nasıl başladı?

08 Mart 2018 10:22

Piyasalar,gece gelene Moody's'in not indirim kararına sınırlı tepki verdi. Dolar/TL güne yükselişle, borsa güne alıcılı başladı.

Borsa güne nasıl başladı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 116.962,34 puandan başladı.
 
Açılışta BIST 100 endeksi, 119,89 puan ve yüzde 0,10 artarak 116.962,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
 
Dün Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 116.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 116.842,44 puandan tamamladı.
 
Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, günün ilk saatlerinde Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdüğünü, not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdiğini anımsatarak, değerlendirmenin somut verilerle uyuşmadığını ve piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını dile getirdi.
 
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB ) faiz kararları ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
 

 

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