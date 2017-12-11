Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.235,13 puan artarken toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,15 ile metal ana sanayi, en fazla gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde yüzde 11,1, cari işlemler açığının da beklentilerin altında 3,83 milyar dolar olarak açıklanmasının ardından 109.341,70 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 109.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 109.300 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA