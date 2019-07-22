FİNANS

Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 22.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,04 düşüşle 101.812,29 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalışla 101.812,29 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini test etmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 101.849,20 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Borsa güne nasıl başladı?Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul bist 100 merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı

Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Canlı borsa nedir ve nasıl Oynanır?

Canlı borsa nedir ve nasıl Oynanır?

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa 100 bin puanı aştı

Borsa 100 bin puanı aştı

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk veriler

Borsa güne nasıl başladı? İşte ilk veriler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.