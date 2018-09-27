FİNANS

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu

BORSA HABERLERİ  | 27.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da gerçekleşen seçimli olağan genel kurulda yeni başkan Erişah Arıcan oldu.

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu

Ekonomi dünyasının ve sermaye piyasalarının en önemli kurumlarından Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos'taki ertelemenin ardından bugün toplandı.

Saat 14:00'te başlayan genel kurulda Prof. Dr. Erişah Arıcan Borsa İstanbul'un yeni başkanı olarak seçildi. Böylece Arıcan Borsa İstanbul'un ilk kadın başkanı oldu. Arıcan Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyeleri arasındaydı.

Borsa İstanbul'un genel müdürü Murat Çetinkaya görevini sürdürecek.

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ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

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Borsa İstanbul AŞ Erişah Arıcan

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