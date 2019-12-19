FİNANS

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 19.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası dün akşam onaylandı. Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesinin oylamalarında tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun, ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın, senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artarak kapanış rekorunu kırdı.

Avrupa tarafında, yarın İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması öncesi bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bekleniyor.

Analistler, genel seçimde Boris Johnson'ın kazandığı zafer sonrası Brexit belirsizliğinin azalmasıyla BoE'nin daha net mesajlar verebileceğini belirterek, faizlerde değişiklik beklenmediğini ifade etti.

Almanya'da dün açıklanan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üzerinde, 1,2 puan artarak 96,3 puana yükselirken, Avro Bölgesi'nde enflasyon ise tahminler doğrultusunda yıllık yüzde 1'e çıktı. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,10 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 110.000-111.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 110.575 puandan tamamladı. Dün yükseliş eğilimini üst üste 4’üncü işlem gününe taşıyan ve 5,9268'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9270 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise BoE faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları

PARTNER Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor
Bu aile 4 kuşaktır bıçak üretiyorBu aile 4 kuşaktır bıçak üretiyor
BDDK'dan yeni swap kararı!BDDK'dan yeni swap kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Türkiye’nin ilk peynir fabrikasıyla ilgili önemli gelişme

Türkiye’nin ilk peynir fabrikasıyla ilgili önemli gelişme

Haberi duyan başvurdu!

Haberi duyan başvurdu!

Altında hareketlilik sürüyor! Bu sabah itibarıyla...

Altında hareketlilik sürüyor! Bu sabah itibarıyla...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda takip edilecek veriler

Piyasalarda takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalar neleri bekliyor?İşte takip edilecek veriler

Piyasalar neleri bekliyor?İşte takip edilecek veriler

Borsa liginin kasım ayı şampiyonu Beşiktaş oldu

Borsa liginin kasım ayı şampiyonu Beşiktaş oldu

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.