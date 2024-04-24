Araç sahipleri dikkat! Çoğu sürücü bunu hiçe sayıyor: Cebinizden 6.440 lira çıkabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere tam 6 bin 440 TL para cezası kesilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki trafik kazalarını azaltmak amacıyla çeşitli kurallar belirliyor. Bu kurallara uymayan sürücülere ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

İHLAL EDEN EDENE

CNN Türk’te yer alan haberde, trafik düzeni ve güvenliği için belirlenen kurallara uymamak halinde idari para cezaları veriliyor. Son dönemlerde, sürücülerin sıklıkla yaptığı hatalardan biri olan emniyet şeridi ihlali özellikle dikkat çekiyor.

6 BİN 440 TL CEZASI VAR

Emniyet şeridini yetkisiz şekilde kullanan sürücülere 6 bin 440 TL para cezası kesiliyor. Bu durum özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerde sıkça görülen bir sorun haline geldi. Emniyet şeridinin gereksiz yere kullanılması, trafik akışını olumsuz etkileyerek büyük bir sorun oluşturuyor.

YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANIYOR!

Trafik cezalarının bir ay içinde ödenmesi durumunda ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.







