FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite'nin basın toplantısının detayları

Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite'nin basın toplantısının detayları

BORSA HABERLERİ  | 29.03.2021 17:57 | Son Güncelleme

Qua Granite'nin 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzına ilişkin detaylar, Qua Granite ve İnfo Yatırım tarafından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite'nin basın toplantısının detayları

Toplantıda konuşan Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halk arz süreçlerine ilişkin şunları söyledi:

"Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak Borsa’ya gelecek. Finansal olarak aslında çok güçlü tablolarımız var. Fakat kendimizi yeni yatırımlarla ilgili daha da güçlendirmek için hem halka arzımızı yapıyoruz, hem de kendimizi güçlendiriyoruz. Türkiye büyük bir pazar, genç nüfusumuz geliştikçe yeni ihtiyaçlar artıyor ve inşaat pazarı ne olursa olsun gelişim içerisinde. Genç nüfusu sayesinde Türkiye ciddi bir üretici." dedi.

Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?

'YATIRIMCILARI YATIRIMIMIZA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı.

Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını belirten Ercan, "Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık. Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Qua Granite’in "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Ercan, salgının hızlı tedariki çok daha önemli hale getirdiğini, Türkiye’nin de bu konuda hem coğrafi hem de üretim kabiliyeti açısından üstünlüğü olduğunu söyledi.

Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!

'TÜRKİYE TEDARİKTE DOĞRU ÜLKE OLDUĞUNU İSPATLADI'

Ali Ercan, Türkiye’nin operasyonel gücüyle çok hızlı hareket edebildiğini dolayısıyla sürdürülebilirlik ve tedarik güvenliği konularında doğru ülke olduğunu ispatladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni normal olarak adlandırılan düzende seyahatler riskli ve daha maliyetli. Dolayısıyla ABD ve AB’den Uzak Doğu’ya seyahat etme isteğinde ciddi bir azalış yaşanacak ve bu durum Uzak Doğu ile iş yapmayı zorlaştıracak. Bu da kolay ulaşılabilir bir ülke olan Türkiye ve bizim için ayrı bir fırsat penceresi. Böyle bir ortamda halihazırda devam eden kapasite artırımı yatırımımızın tamamlanması ihracat pazarımızı büyütmemizde kritik önem taşıyor. Yatırımı devam eden üç yeni üretim hattının ikisinin eylül ayında, üçüncü hattın ise ocak 2022’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu üretim hatlarının tamamlanması ve özellikle ABD pazarına dönük ihracatın başlaması ile net satış gelirimizi 2021’de 850 milyon TL’ye, 2022’de ise 1 milyar 263 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni yatırımımız dolayısıyla 480 kişilik ek istihdam ile çalışan sayımız da binin üzerine yükselecek."

2020 sonu itibarıyla 372 milyon lira olan ve toplam ciro içindeki payı yüzde 53’e çıkan ihracat gelirlerinin, sağlıklı büyümeye yönelik bu yatırım stratejisi ile hızla artacağını kaydeden Ercan, "İhracat gelirimiz 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 59 arttı. Ana ihracat pazarımız Avrupa ve toplam ihracatımızın yüzde 80’ini başta Almanya, İngiltere ve Belçika’ya gerçekleştiriyoruz. Sektörün en geniş satış coğrafyasına sahip şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte ABD de ana hedef pazarlarımızdan biri olacak." ifadelerini kullandı.

(AA)

Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldiNaturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Matriks hangi bankadan halka arz olacak?Matriks hangi bankadan halka arz olacak?
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken gönderme! 'AK Parti'ye üye oldum'
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?
Matriks hangi bankadan halka arz olacak?
Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!
Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı!
Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi
Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı
OYAK'tan Sagra, Tadelle, Sarelle ve Gol markaları adımı!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Borsa İstanbul'da açığa satış bugün de uygulanacak! Açığa satış emri nedir?
Borsa İstanbul'da açığa satış bugün de uygulanacak!
Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?
İşte Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'un hayat hikâyesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.