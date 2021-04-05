Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, hisse kodu ve fiyatı nedir? Turex Turizm halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?

Turex Turizm'de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz edileceğini duyururken bugün ise gözler sonuçlara çevrildi. Talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlendi. Öte yandan yatırımcılar ise "Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gün içerisinde konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu.

TUREX.HE koduyla işlem görecek

TUREX HALKA ARZA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 760 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekorları kırılmaya devam etti. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.

TUREX NEDİR?

Turex Turizm A.Ş. kurulduğu 2002 yılından bugüne turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı alanlarında; profesyonel yönetimi, uzman şoför kadrosu ve güçlü teknoloji altyapısı ile sürekli gelişimi prensip edinerek, Türkiye’nin önemli kamu ve özel kuruluşlarına servis hizmetleri sunmaktadır. Turex aynı zamanda, toplu taşımacılık (Özel Halk Otobüsü) alanında da, Türkiye’de belediyelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, hizmet ağına yeni alanlar katmaktadır.

Turex, operasyonel filo kiralama alanında, araç tedarik ve kullanımında yaşayabileceğiniz sorunlara, stratejik çözümler sunabilmek amacıyla; danışmanlık ve finansal hizmetler sunmaktadır. Turex kendi imkânları, altyapısı ve sayısı binlere varan son model araç filosuyla “Kalite” prensibinden ödün vermemektedir. Turex Tur Seyahat Organizasyon A.Ş. 2011 yılı içinde Myturex’i kurarak, turizm alanına yatırım yapan şirket, turizmin tüm ürünleriyle alanında lider bir marka yaratma hedefindedir.

