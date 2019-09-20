Türk Telekom hisselerinde yükseliş

Bankalardan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama sonrası Türk Telekom (TTKOM) hisselerindeki dün başlayan yukarı yönlü sert hareketler bugünde devam ediyor. yüzde 5'i aştı.

Dün kapanışa dakikalar kala saat 17:45 sularında 5,32 lira olan Türk Telekom hisseleri hızlı bir yükselişin ardından günü 5,66 liradan kapatmıştı. Dün Türk Telekom'daki artış yüzde 4,24 olarak gerçekleşmişti.

TOPLAM ARTIŞ YÜZDE 12'Yİ GEÇTİ

Türk Telekom hisselerindeki yükseliş bugünkü işlemlerde de devam etti ve hisse fiyatları 6 liraya dayandı. Saat 10:40 itibarıyla Türk Telekom hisseleri yüzde 5,83'lük artışla 5,99 liradan işlem görüyor.

Gün içerisinde en yüksek 6,01 lirayı gören Türk Telekom hisseleri, dünkü KAP bildiriminin yapıldığı dakikadan itibaren toplam artış yüzde 12'nin üzerine çıktı.

SON BİR BUÇUK YILIN ZİRVESİNDE

Böylece Türk Telekom hisseleri Mayıs 2018 yılından bu yana en yüksek seviyelerini görmüş oldu. 2008 yılının mayıs ayında halka arz edilen Türk Telekom hisselerinin gördüğü en yüksek fiyat seviyesini 7,38 lira ile 29 Ağustos 2017 tarihinde görmüştü.